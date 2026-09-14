Al Bano escluso dalla festa della figlia Cristel Carrisi: la vecchia ferita di Romina Power e il retroscena su Ylenia Stando ad alcune indiscrezioni il cantante salentino non sarebbe stato invitato alla celebrazione per il rinnovo delle promesse matrimoniali della figlia

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’assenza di Al Bano alla festa per il rinnovo delle promesse matrimoniali di Cristel Carrisi e Davor Luksic aveva immediatamente attirato l’attenzione. A distanza di tempo, un’indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi aggiunge un tassello alla vicenda e riaccende i riflettori sui rapporti tra il cantante e la figlia. Scopriamo tutti i dettagli.

Al Bano, Cristel Carrisi avrebbe scelto di non invitare il padre

Dopo dieci anni di matrimonio Cristel Carrisi e Davor Luksic hanno deciso di celebrare nuovamente il loro legame con una festa alla quale hanno preso parte familiari e amici. Tra gli invitati figuravano ovviamente Romina Power e Romina Jr., oltre alle persone più vicine alla coppia. A colpire, però, è stata soprattutto l’assenza di Al Bano. Finora nessuno dei diretti interessati aveva chiarito pubblicamente le ragioni della mancata presenza del cantante. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela nella rubrica "C’è Chi dice" sul magazine Chi, tuttavia, non si sarebbe trattato di un’assenza legata a concerti, lavoro o altri impegni di Al Bano. Stando all’indiscrezione sarebbe stata proprio Cristel a decidere di non coinvolgere il padre nei festeggiamenti. Una scelta che si inserirebbe in un quadro familiare già segnato da parecchie tensioni. Al centro ci sarebbe soprattutto il confronto pubblico nato dopo l’intervista di Romina Power a Belve, durante la quale l’artista aveva parlato anche del rapporto con l’ex marito e della dolorosa vicenda legata alla scomparsa della figlia Ylenia.

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Lo scontro su Ylenia con Romina Power e le parole di Cristel

Le dichiarazioni di Romina Power a Belve – come accennato – avevano provocato la reazione di Al Bano, che a Domenica In aveva respinto con forza l’idea di non essere stato presente durante le ricerche della figlia Ylenia, scomparsa a New Orleans nel 1994. Il cantante aveva ricordato il proprio impegno e aveva contestato duramente le parole dell’ex moglie: "Come si fa a dire che non c’era il sostegno? Dov’eri tu?". Al Bano aveva poi definito quella frase "una frase da schiaffi, da pugnalata nel cuore". La vicenda aveva avuto conseguenze anche sui social, dove alcuni membri della famiglia erano intervenuti con messaggi più o meno espliciti. Yari aveva pubblicato una vecchia fotografia dei genitori, mentre Romina Power aveva condiviso immagini insieme alle figlie. Particolarmente significativo era stato, invece, il messaggio pubblicato da Cristel sui social, apparentemente riferito proprio alla vicenda: "E comunque nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso…". Non è noto naturalmente se quella frattura rappresenti ancora oggi il motivo dei rapporti complicati tra padre e figlia. Il retroscena lanciato Chi, tuttavia, suggerisce che le tensioni non siano completamente superate.

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