Al Bano e Loredana Lecciso, tragedia sfiorata: "Bido doveva passare il Capodanno a Le Costellation, la fidanzata è di Crans Montana" La madre rivela che il figlio minore di Al Bano si è salvato dalla strage solo grazie a un ripensamento dell'ultimo minuto: "Secondo Al Bano lo ha salvato Cellino San Marco"

Le strade del destino sono sempre imperscrutabili e basta davvero un niente a cambiare per sempre la vita di una persona o di una intera famiglia. Lo sanno bene, le famiglie che in questi giorni di dolore stanno piangendo i loro ragazzi vittime del rogo di Capodanno nel disco-bar Le Costellation di Crans Montana. Una tragedia che ha colpito profondamente l’opinione pubblica, non solo per la dimensione numerica ma anche per l’età anagrafica delle vittime, tutti giovanissimi, la maggior parte addirittura minorenni.

Al Bano e Loredana Lecciso: "Bido doveva essere nel locale della strage di Crans Montana, salvato da Cellino"

Ragazzi, come tanti altri. Il destino atroce delle famiglie distrutte a Crans Montana, poteva essere quello di molte altre, compresa quella di Al Bano e Loredana Lecciso. A svelarlo è la stessa Lecciso, in una intervista al Corriere del Mezzogiorno, in cui svela che anche il figlio Albano Junior, detto Bido, avrebbe dovuto trascorrere il Capodanno nella località svizzera, a Le Costellation, locale che conosceva e frequentava regolarmente.

Il ragazzo, secondogenito di Al Bano e Loredana Lecciso, svela la madre, si è diplomato a Crans Montana, ed è fidanzato con una ragazza nata e cresciuta in quella località svizzera. Il destino dunque, anzi Cellino San Marco, ci ha messo lo zampino per proteggere Bido, almeno secondo quanto sostiene il padre.

"Bido frequenta Le Constellation e ha rischiato di essere nel locale proprio quella tragica sera", ha raccontato al quotidiano Loredana Lecciso. "Lui è diplomato a Crans-Montana e ci ha trascorso le estati con Jasmine. La sua fidanzata, Emily, è del posto", dice la madre, che svela anche di aver passato il Natale proprio in quella località svizzera: "Ci eravamo riuniti per trascorrere il Natale tutti insieme. È una località bellissima. Passeggiando a piedi ero passata proprio davanti al locale della strage".

E aggiunge: "Mio figlio e la sua ragazza hanno deciso all’ultimo momento di scendere in Puglia per dare il benvenuto al nuovo anno. Tra le varie alternative, c’era quella di festeggiare a Crans e se ci fossero rimasti, sarebbero stati quasi sicuramente a Le Constellation. Al Bano afferma che Cellino San Marco li ha salvati".

Il pensiero di quello che sarebbe potuto essere e non è stato, ovviamente mette i brividi a Loredana Lecciso che conclude l’intervista con una riflessione condivisa da tanti in queste ore dolorose: "Sono felice che sia andata così per noi, ma il mio sollievo non allevia il dolore per il dramma che stanno vivendo i famigliari. Non oso immaginare cosa provino quelle povere mamme e quei poveri papà. Il mio cuore è con loro".

