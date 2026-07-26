Al Bano, il matrimonio con Loredana Lecciso diventa un giallo: "Una battuta". Cosa sta succedendo
Dopo l'annuncio delle nozze in tv, il cantante di Cellino San Marco rilascia dichiarazioni che cambiano completamente lo scenario e rimettono in discussione il futuro coniugale
"Ora ne sono certo, il matrimonio arriverà". Con queste parole Al Bano Carrisi aveva annunciato il prossimo matrimonio con la compagna che è al suo fianco da oltre un quarto di secolo, Loredana Lecciso, nel corso di un’intervista rilasciata a Monica Setta nel salotto televisivo di Storie al Bivio. Dopo tanti tira e molla, promesse, annunci di nozze imminenti caduti poi nel vuoto, e insomma, dopo oltre un decennio di questa tarantella, le ultime dichiarazioni del cantante di Cellino San Marco sembravano davvero quelle definitive. Finalmente Albano Carrisi sembrava certo che le nozze con la storica compagna e madre dei due figli minori, Albano Jr e Jasmine si sarebbero celebrate a breve anche perché l’annuncio era accompagnato alla riflessione che questo passo sarebbe stato fatto anche in considerazione di una futura sicurezza proprio per i due figli.
Al Bano e le nozze con Loredana Lecciso, le dichiarazioni che cambiano tutto
Ma con le sempre movimentate vicende sentimentali e famigliari del cantante il colpo di scena è sempre dietro l’angolo.
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E infatti, a pochi giorni da quelle dichiarazioni, che avevano alimentato addirittura retroscena sul fatto che avrebbero fatto storcere il naso all’ex moglie Romina Power e ai suoi tre figli maggiori avuti dalla ex, Jari, Cristel e Romina jr, arriva ora una dichiarazione piuttosto chiara al settimanale Vero che ribalta totalmente la situazione.
"Lasciamola perdere questa battuta", dice infatti Al Bano al magazine. "Sono venticinque anni che mi parlano di questa cosa, ma sia io che Loredana siamo d’accordo sulla linea che stiamo seguendo, ed è perfetta".
E insomma, stanno tanto bene così, come sono sempre stati, dunque le dichiarazioni rilasciate a Monica Setta su una decisione di prossime nozze, erano solo una battuta. Tanto che il cantante sottolinea a Vero: "Ma è così importante il matrimonio? Noi ci amiamo così e stiamo bene".
E insomma, quali saranno le reali intenzioni di Al Bano e Loredana Lecciso una coppia che, pur con gli alti e bassi fisiologici di persone che stanno insieme da oltre 25 anni, appare ormai solidissima e sempre più affiatata? Stando a queste ultime dichiarazioni i fan che avevano accolto con piacere l’annuncio di un prossimo matrimonio dovranno ancora attendere un evento che solo i due diretti interessati sanno quando e soprattutto se avverrà mai. La cosa non sembra comunque scalfire la saldezza della loro unione e non è certo un contratto a misurare il peso dell’amore che li unisce. Rimane però difficile credere che questa sarà l’ultima parola sulla questione: i fan non perdano le speranze, Al Bano ci ha abituato a molte sorprese.
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