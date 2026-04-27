Al Bano, è gelo a La Volta Buona con Luana Ravegnini: lo scontro (e il dietrofront) in difesa di Jasmine Il cantante di Cellino San Marco è intervenuto oggi nel programma di Caterina Balivo su Rai 1. Ma dopo i consigli alla figlia si è scontrato con un'altra ospite.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Al Bano ha rotto il silenzio sulle polemiche che hanno coinvolto il nuovo fidanzato di sua figlia, Jasmine Carrisi. Ospite in collegamento da Cellino San Marco, a La Volta Buona, il cantante ha risposto alle critiche social che avevano preso di mira il giovane per le sue origini. Una chiacchierata che però ha portato a un momento di tensione con Luana Ravegnini, presente in studio. Vediamo qui sotto tutti dettagli.

Al Bano, la risposta alle critiche sul fidanzato di Jasmine

In diretta a La Volta Buona, la conduttrice Caterina Balivo ha colto l’occasione al balzo. Così ha informato il suo ospite Al Bano che, pochi giorni prima, la figlia Jasmine era stata ospite del programma per denunciare le offese social al suo fidanzato. "Sapevi di queste critiche social dovute alle origini di lui?" ha chiesto Balivo. Il cantante di Cellino ha inizialmente sottolineato di non aver ancora conosciuto il ragazzo, per poi aggiungere il suo punto di vista sulla questione.

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"Io questo ragazzo non lo conosco", ha spiegato, "i primi anni della mia carriera mi chiamavano ‘il marocchino’ perché ero scuro, pure nel mio paese mi chiamavano ‘il moretto’…Non ti preoccupare del colore della pelle, l’importante è che ci sia della bella e sana umanità…Unisciti a lui e non sarai delusa…Dante Alighieri diceva ‘Non ti curare di loro, ma guarda e passa’".

Lo scontro inatteso con Luana Ravegnini

A questo punto è intervenuta nella questione Luana Ravegnini, presente oggi in studio. Per i giovani, ha osservato la conduttrice, non è così facile essere indifferenti alle critiche: sono sensibili, fragili, e l’odio sui social può ferire in modo profondo. La risposta di Al Bano è stata però stizzita: "Tutto è difficile se vuoi che lo sia…Ma le cose più sicure nella vita sono le difficoltà, si deve imparare a superarle".

Ravegnini però non si è tirata indietro: "Però se fosse successo quando noi eravamo giovani magari non l’avremmo presa benissimo". Il padre di Jasmine Carrisi ha quindi ribattuto che conta ciò che pensa chi vive quelle esperienze, non chi osserva da fuori. Un gelo momentaneo ha attraversato lo studio. E solo alla fine Al Bano ha precisato che la sua opinione andava contro gli hater, non contro la sensibilità dei giovani.

La differenza di età tra Al Bano e Loredana Lecciso

Chiuse le polemiche sul fidanzato di Jasmine, Caterina Balivo ha portato la conversazione su un terreno più leggero, chiedendo ad Al Bano se per caso sente la differenza di età con Loredana Lecciso. La risposta del cantante è stata netta: "Non ti stupire…Ti rispondo semplicemente mai…A volte mi sembra lei avanti con l’età". Poi, con la consueta ironia, ha raccontato che all’inizio Loredana lo seguiva ovunque in tournée, mentre adesso "non riesce a fare neppure Brindisi-Roma in aereo". "Scoprirò di cosa si tratta", ha chiosato.

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