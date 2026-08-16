Il concerto di Al Bano con Fiorello e Verdone manda in tilt i social: l'appello a De Martino, "Andate a Sanremo" Il fuori programma di Ferragosto ha conquistato il pubblico, tra musica, ironia e una performance sorprendente

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Al Bano, Rosario Fiorello e Carlo Verdone appartengono a generazioni e mondi diversi dello spettacolo italiano, ma condividono una caratteristica: sono volti e talenti che hanno saputo conquistare il pubblico per decenni. Il cantante di Cellino San Marco è una delle voci più riconoscibili della musica italiana, Fiorello è uno degli showman più amati e versatili della televisione, mentre Verdone rappresenta una delle figure più importanti della commedia e del cinema del nostro Paese. E proprio il concerto di Al Bano si è trasformato in un’occasione speciale per riunire, in modo del tutto inatteso, tre protagonisti assoluti dello spettacolo italiano.

Carlo Verdone e Fiorello al concerto di Albano: show assoluto

La serata di Ferragosto al Forte Village di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, ha riservato al pubblico una sorpresa che difficilmente sarà dimenticata. Al Bano era impegnato nel suo live quando, improvvisamente, sul palco sono comparsi Rosario Fiorello e Carlo Verdone. I tre hanno condiviso il palco dando vita a una collaborazione decisamente fuori dagli schemi. A unirli è stata una delle canzoni simbolo della tradizione italiana: "’O sole mio". Fiorello ha portato sul palco la sua incontenibile energia, Verdone la sua presenza ironica e inconfondibile, mentre Al Bano ha fatto da padrone di casa con la sua voce. Lo showman siciliano ha regalato al pubblico acuti da vero tenore, riuscendo, come suo solito, a strappare mille risate.

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Albano, Fiorello e Carlo Verdone: il concerto a tre fa impazziere i social

L’inedito incontro tra Al Bano, Fiorello e Carlo Verdone ha conquistato anche il popolo del web. Il video dell’esibizione ha raccolto rapidamente commenti entusiasti, con molti utenti rimasti colpiti soprattutto dalla voce del cantante di Cellino San Marco. "Al Bano… eccezionale!!!", scrive un fan. Un altro commenta: "Bravi tutti e tre! Al Bano con sta voce potente alla sua età è incredibile!". C’è poi chi ammette: "La voce di Albano mi spacca il cuore", mentre un utente sintetizza così la sorpresa: "Che potenza Albano! Che bel trio". L’entusiasmo arriva anche a una proposta decisamente originale con un messaggio per Stefano De Martino: "Per favore, andate in gara a SANREMO". E c’è chi celebra la voce del cantante nonostante l’età: "Niente, l’Al Bano nazionale ha una voce come pochi e per pochi, alla buona età di 83 ANNI". Sei commenti che restituiscono bene il clima creatosi online: una performance nata come sorpresa e diventata in pochi istanti un piccolo fenomeno social e visti i protagonisti non c’è da stupirsi affatto.

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