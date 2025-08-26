Al Bano al veleno contro Carlo Conti e Amadeus: “A Sanremo mi hanno fatto fare la figura del co***one” Il cantante di Cellino San Marco sembra proprio essersi legato al dito la sua mancata partecipazione agli ultimi Festival: ecco cosa ha detto.

Il cantane Al Bano ha partecipato al Festival di Sanremo ben 15 volte, delle quali l’ultima nel 2017 con il brano Di rose e di spine, per poi tornare sul palco dell’Ariston anche nel 2024 come ospite accanto ad altri due grandi artisti della musica italiana, Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Nonostante negli ultimi anni Al Bano abbia proposto ai direttori artistici diversi brani da portare al Festival, sia Amadeus e Carlo Conti hanno preferito altre canzoni alle sue, lasciandolo fuori dalla gara. Ebbene, il cantante di Cellino San Marco è tornato a parlare di questo e pare proprio che non sia ancora riuscito a farsene una ragione: ecco le sue parole.

Sanremo, Al Bano contro Amadeus e Conti: "Mi hanno fatto fare la figura del co***one"

In una recente intervista a La Stampa, Al Bano è tornato a parlare della sua mancata partecipazione agli ultimi Festival di Sanremo, nonostante le varie proposte fatte sia ad Amadeus che a Carlo Conti. Una questione che il cantante si è letteralmente legato al dito. "Ero abituato a un signore che aveva per nome Pippo Baudo. Amadeus e Conti mi hanno dimostrato che il mondo è cambiato. Quando si parla di una proposta, si può dire di sì ma anche di no, però non debbono farti fare la figura del co***one. Le parole debbono avere un peso. Io debbo passare gli esami con loro? Semmai loro con me, data l’età ed esperienza, senza presunzione. Nella mia vita ho sempre scelto incontri godibili dal punto di vista umano", ha dichiarato Al Bano senza mezzi termini.

L’esclusione dagli ultimi Festival della Canzone Italiana è un fatto che Al Bano ha dunque vissuto come un vero e proprio affronto alla sua grande carriera, soprattutto da parte di due direttori artistici che, a detta sua, "dovrebbero passare gli esami con lui" e non viceversa. Il cantante riuscirà a salire sul palco dell’Ariston almeno nel 2026? La verità è che, dopo questa intervista, è probabile che Carlo Conti abbia ancora meno voglia di invitarlo.

Al Bano e gli accordi non mantenuti da Romina Power

Nel corso dell’intervista con La Stampa, Al Bano si è lasciato andare anche ad alcune rivelazioni in merito ad accordi sull’educazione dei figli che l’ex moglie Romina Power non avrebbe mantenuto. "Non ha saputo mantenere i patti secondo i quali fino ai 18 anni i ragazzi restavano con me a studiare. Quindi mi son fatto una vita. Vivere in quella casa senza la voce dei bambini era impossibile".

