Al Bano, chi è la figlia Jasmine Carrisi: l'ex diventato gay e il rapporto (gelido) con Romina Power La storia di Jasmine Carrisi, tra musica, cinema e un passato sentimentale particolare: l’ex fidanzato oggi gay e il rapporto distante con Romina Power.

Figlia d’arte, ma determinata a costruire un percorso personale, Jasmine Carrisi è una delle giovani figure più osservate del panorama televisivo e musicale italiano. Nata e cresciuta a Cellino San Marco, Jasmine ha dovuto fin da subito convivere con il peso di un cognome che fa parte della storia dello spettacolo. Eppure, tra cinema, musica e apparizioni televisive, ha dimostrato di voler trovare il proprio equilibrio senza rinunciare alla sua autenticità. Oggi è un volto noto soprattutto tra i giovanissimi, anche grazie alla presenza sui social e ai progetti musicali che l’hanno condotta su palchi importanti.

Chi è Jasmine Carrisi: età, carriera e vita privata della figlia di Al Bano

Jasmine Carrisi nasce il 15 giugno 2001 a Cellino San Marco ed è figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Dopo il diploma si trasferisce a Milano, dove frequenta Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa. Parallelamente porta avanti una carriera artistica che si divide tra recitazione, musica e televisione.

Il suo debutto avviene nel 2018 con il film in costume La dama e l’ermellino, dove interpreta Isabella d’Aragona. Lo stesso anno sfila alla Mostra del Cinema di Venezia. Sul piccolo schermo partecipa a vari programmi, spesso accanto alla madre, fino alla grande occasione del 2020 quando diventa coach di The Voice Senior insieme ad Al Bano. Nel mondo della musica pubblica i singoli Ego (2020) e Calamite (2021), oltre a collaborazioni con artisti emergenti. Oggi alterna musica e progetti televisivi, mantenendo una presenza costante sui social.

La vita privata di Jasmine Carrisi

La sua famiglia è molto ampia: oltre al fratello minore Bido, Jasmine è sorella – da parte di padre – di Yari, Cristel, Romina Jr. e della compianta Ylenia, mentre da parte di madre ha una sorella, Brigitta.

Sul fronte sentimentale, è stata legata all’universitario Giuseppe Gaggiula, poi al tiktoker Pierangelo Greco, che in seguito ha fatto coming out rimanendo comunque uno dei suoi amici più stretti. Dal 2020 è fidanzata con Alessandro Greco.

Il rapporto con Romina Power e la voglia di emergere senza paragoni

In un’intervista al Corriere della Sera, Jasmine ha rivelato un dettaglio sorprendente sulla sua famiglia allargata: con Romina Power non ha alcun rapporto. Una frase breve ma chiarissima, che conferma una distanza mai colmata. Con gli altri fratelli, invece, i rapporti sono più distesi, pur non vivendo tutti gli stessi momenti di famiglia tradizionale.

Crescere come "figlia di" non è sempre facile: Jasmine ha raccontato di sentire la responsabilità del cognome, pur non lasciandosi condizionare dai paragoni con il padre. La sua musica, infatti, ha uno stile completamente diverso e la giovane artista rivendica con determinazione la propria identità. Oggi, Jasmine continua a inseguire il sogno che coltiva dall’infanzia: cantare, senza dimenticare ciò che ha imparato osservando Al Bano sul palco.

