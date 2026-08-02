Al Bano fermo in aeroporto per il volo in ritardo, i passeggeri gli chiedono una canzone: ma lui risparmia la voce
Il volo Venezia-Brindisi è decollato con un’ora e mezza di ritardo per un guasto. Il cantante era diretto in Puglia per l’apertura dei Giochi del Mediterraneo
Un ritardo di circa novanta minuti, un guasto tecnico e un passeggero d’eccezione. Sono questi gli ingredienti di un episodio che, nelle ultime ore, ha attirato l’attenzione del web e dei media. Tutto sarebbe accaduto all’aeroporto Marco Polo di Venezia, dove il volo diretto a Brindisi, programmato alle ore 10, avrebbe accumulato un ritardo di circa un’ora e mezza a causa del malfunzionamento del sistema interno di comunicazione. Per continuare ad aggiornare i viaggiatori, il personale avrebbe utilizzato un piccolo megafono di servizio, trasformando un inconveniente in un momento decisamente insolito.
Tra i passeggeri in attesa ci sarebbe stato anche il cantante Al Bano, in viaggio verso la sua amata Puglia per un importante appuntamento professionale. La sua presenza non sarebbe passata inosservata e, secondo le ricostruzioni circolate, qualcuno avrebbe colto l’occasione per invitarlo a esibirsi proprio utilizzando il megafono impiegato dall’equipaggio. L’artista, però, a malincuore avrebbe preferito non improvvisare alcuna performance, dovendo preservare la voce in vista di un’esibizione attesissima.
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Il viaggio verso Taranto e il racconto della vicenda
La destinazione del cantante era la Puglia, dove è atteso tra i protagonisti della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Precisamente, la voce di Cellino San Marco sarà impegnata nell’esecuzione dell’inno di Memeli che darà il via alla manifestazione.
L’evento, che si terrà allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, punterà a valorizzare le eccellenze artistiche del territorio e vedrà la partecipazione anche di Serena Brancale, Mietta, dei Rockin’1000 e dell’Orchestra della Magna Grecia. Nei giorni scorsi, attraverso un videomessaggio, Al Bano aveva invitato il pubblico a partecipare alla manifestazione, definendo Taranto "il cuore più bello del Mediterraneo" e ricordando il valore dello sport con le parole: "Mens sana in corpore sano", aggiungendo l’auspicio "che le guerre finiscano e che lo sport e le cose belle trionfino sempre".
La notizia del ritardo e del siparietto in aeroporto è stata riportata inizialmente da Il Gazzettino ed è stata successivamente ripresa da altre testate nazionali. Al momento, tuttavia, Albano Carrisi non ha rilasciato dichiarazioni sull’episodio né ha confermato la dinamica raccontata.
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