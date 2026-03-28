Aka7even dà forfait ai fan, incidente prima dell’evento: cos’è successo e come sta Incidente e tanto spavento prima dell’evento in Abruzzo, Aka7even costretto al forfait: LDA aggiorna i fan sulle condizioni e sullo stato dopo lo scontro.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Reduci dall’esperienza all’ultimo Festival di Sanremo 2026, LDA e Aka7even sono impegnati in giro per l’Italia tra firmacopie e incontro con i fan. A tal proposito, c’è una notizia che ha un po’ preoccupato i fan di Aka7even. Il giovanissimo artista, non ha potuto partecipare a un firmacopie con i fan a Chieti, in Abruzzo, a causa di un incidente stradale. A informare sulle sue condizioni ci ha pensato LDA, unico presente all’incontro. Vediamo cos’ha detto.

Aka7even assente al firmacopie a causa di un incidente

Paura per Aka7seven. L’ex allievo di Amici non si è presentato a un evento con i fan in Abruzzo a causa di un incidente stradale. A spiegare l’assenza è stato l’amico e collega LDA, che ha rassicurato tutti sulle condizioni dell’artista. "Le bugie non le voglio dire: è giusto che tutti sappiano la verità, senza fare allarmismi. Oggi Luca ha fatto un incidente con la macchina. Però sta benissimo, sta bene. Lui era in macchina, si è fatta male la persona che era in motorino. Però era veramente tanto scosso quindi è rimasto un po’ traumatizzato da quello che è successo", ha raccontato LDA dal palco del centro commerciale, aggiungendo: "Mi sembrava giusto che ci fossi io qui, ci sono persone che hanno speso tempo e soldi per essere qui. Per professionalità e giustizia sono venuto. Scusate se non c’è Luca: io firmerò e farò foto con tutti, com’è giusto che sia. Però mi dispiace, spero di recuperare presto. Sta bene, non facciamo allarmismo".

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Aka7even ha confermato la sua assenza sui social: "A malincuore, per cause di forza maggiore, oggi non potrò essere all’intsore di Chieti. Con voi ci sarà comunque LDA a rappresentarci. Io sarò lì con il cuore, con tutto il mio affetto e il mio calore. Ci rifaremo presto". I fan hanno risposto con messaggi di sostegno e affetto.

Aka7even e LDA, il successo del brano sanremese Poesie Clandestine

Aka7even, nome d’arte di Luca Marzano, ha tranquillizzato i suoi fan, che non vedono l’ora di sentirlo cantare dal vivo. L’artista ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo in coppia con il collega LDA. I due hanno presentato il brano Poesie Clandestine che, è uno dei più ascoltati del momento e, sicuramente, sarà un tormentone estivo. E’ una canzone d’amore intensa e fragile, che racconta due persone che si cercano senza riuscire a completarsi. Il brano esplora un sentimento universale, che può riferirsi a una relazione romantica o al legame con una città o con se stessi. Napoli diventa simbolo di radici e passione, mentre il verso in dialetto evoca un vortice emotivo tra attrazione e distanza.

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