AKA 7even portato in Tribunale per plagio: chi è il collega che lo accusa di aver copiato la canzone che lo ha reso famoso Il brano Loca, presentato durante Amici e diventato uno dei maggiori successi di AKA 7even, è al centro di una vicenda giudiziaria legata ad accuse di plagio.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La canzone che ha contribuito a cambiare la carriera di AKA 7even finisce al centro di un caso giudiziario destinato a far discutere. Luca Marzano, nome d’arte AKA 7even, dovrà infatti affrontare un processo per una vicenda legata a Loca, il brano presentato durante Amici e diventato nell’estate del 2021 uno dei suoi più grandi successi. A denunciare il cantante è stato un altro artista, Lema, nome d’arte di Emanuele Bertolucci, che sostiene di essere il vero autore della canzone, originariamente intitolata, stando a quanto detto, Loka.

L’accusa di plagio di Lema ad AKA 7even

Secondo la ricostruzione di Lema, la storia sarebbe iniziata nel 2019, quando il cantautore torinese avrebbe scritto il brano con il titolo Loka. Nello stesso periodo aveva partecipato alle selezioni di Amici, riuscendo a superare alcuni passaggi dei provini senza però entrare nel cast della trasmissione.

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La situazione sarebbe cambiata l’anno successivo, quando Lema decise di riprovare a entrare nel talent senza rinnovare il rapporto professionale con il suo precedente produttore. Secondo quanto raccontato nella denuncia, proprio quest’ultimo gli avrebbe comunicato di voler portare ai provini un altro artista: si trattava di AKA 7even. Quando poi Lema avrebbe visto il cantante esibirsi con Loca, avrebbe riconosciuto nel pezzo la propria composizione.

Loca e Loka, le due versioni della stessa storia

Il punto centrale della denuncia riguarda dunque la somiglianza tra le due canzoni. Lema sostiene che il brano interpretato da AKA 7even presentasse una struttura praticamente coincidente con quella della sua canzone, con alcune modifiche alle strofe e una differenza già evidente nel titolo: la "k" di Loka sarebbe diventata una "c" in Loca.

Dopo aver visto la performance, Lema racconta di essersi rivolto alla SIAE e di aver chiesto spiegazioni anche al suo ex produttore. Secondo la sua versione, inizialmente sarebbe stato rassicurato sul fatto che i suoi diritti d’autore sarebbero stati riconosciuti. La situazione, però, non si sarebbe risolta e il cantautore avrebbe quindi scelto di presentare denuncia.

La perizia e il rinvio a giudizio

Nel corso delle indagini della Procura di Roma è stata effettuata anche una consulenza tecnica. Secondo quanto riportato negli atti, la perizia avrebbe evidenziato una somiglianza quasi totale tra i due brani, elemento che ha contribuito alla decisione del giudice dell’udienza preliminare di disporre il rinvio a giudizio di AKA 7even. L’ipotesi contestata riguarda l’esibizione ad Amici con una canzone che, secondo l’accusa, era stata composta e interpretata in precedenza da Bertolucci.

La vicenda riguarda quindi proprio il momento in cui AKA 7even stava conquistando il grande pubblico: Loca lo aveva portato alla ribalta, contribuendo al suo percorso fino alla finale e ottenendo tre dischi di platino e milioni di ascolti sulle piattaforme digitali.

La battaglia di Lema

I legali di Lema, Luca Calabrò e Stefano Mezzanoglio, hanno sottolineato il significato che il procedimento avrebbe per il loro assistito, sostengono inoltre che dalla vicenda sarebbe derivato un danno economico e d’immagine e hanno annunciato che stanno portando avanti anche un’azione civile. Per AKA 7even, invece, il procedimento è ancora da affrontare e il rinvio a giudizio non equivale a una condanna: sarà il processo a dover stabilire le eventuali responsabilità nella vicenda.

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