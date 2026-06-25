La vita di Aisha dopo Amici: "Uno choc mentale". Com'è diventata la cantante e cosa fa oggi: le foto (irriconoscibili)
Aisha ha iniziato una nuova vita dopo Amici ed è anche volata in Brasile per delle collaborazioni internazionali. Ecco com'è oggi
Aisha è stata una delle allieve più amate del talent show Amici, che ogni anno sforna talenti e punti di riferimento per il mondo dello spettacolo italiano. Una voce potentissima, che ha conquistato sia insegnanti che il pubblico a casa, tanto che ora – a distanza di qualche anno – continua a sorprendere i fan con la sua musica inedita.
La giovane artista ha iniziato ad approfondire la disciplina del canto quando aveva solo 8 anni, e da allora non ha più smesso. Un talento che è stato spronato soprattutto dalla sua mamma, che ha sempre visto in lei una grande naturalezza e che l’ha subito iscritta ad una scuola di canto moderno. Dopodiché, Aisha ha fatto canto lirico per tre anni ed è poi passata al pop, il genere musicale che più di tutti l’ha contraddistinta in questi anni.
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All’età di 14 anni, sono iniziati per lei i primi "esperimenti musicali" con scrittura e composizione, che l’hanno portata a scrivere le sue prime canzoni. Da giovanissima, è invece arrivata l’opportunità di Amici, che le ha permesso di raggiungere un certo successo anche in tv. "Un’esperienza indimenticabile, ma molto complicata a livello mentale" – ha spiegato lei – "Non ero pronta, forse non si è mai pronti a un talent del genere. All’inizio ero spaventata: eravamo ripresi 24 ore su 24 e la convivenza forzata è stata uno choc. Ma lì dentro ho imparato a vivere".
Aisha dopo Amici, ecco cosa fa oggi
Dopo la sua esperienza nel programma Amici, che le ha permesso di formarsi ancora di più nel mondo musicale, Aisha non si è di certo fermata e ha continuato a sperimentare nuove esperienze. Lei stessa ha dichiarato di aver iniziato a curare un nuovo progetto, che esce il 26 giugno 2026 e che è intitolato Nero. Il singolo – dello stesso nome dell’album – unisce il latino e il merengue e viene da lei interpretato con un video visual.
Aisha ha anche tirato fuori il brano Broken Heart, che è invece più intimo e sincero e che racconta esattamente la sua storia. Nel mese di maggio 2026, è anche volata oltreoceano e ha collaborato con diversi artisti internazionali – Karl Wine, Mc Lucy, Mc Soffia, MC Biela e Lkhn – per il brano Peso Muerto. "Sono arrivata perfino in Brasile" – ha detto lei – "Ho fatto questo featuring in portoghese dove la mia strofa è in napoletano e un po’ in inglese. È stata la cosa più bella che abbia fatto: pazzesco pensare fin dove possono viaggiare le tue parole quando si muovono libere".
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