Aiello, l’apertura sulla bisessualità e il rapporto (dolcissimo) con Leo Gassmann: “Ci vogliamo molto bene” Il cantautore si è confessato in una recente intervista, svelando le sue esperienze personali e la relazione di amicizia pura che lo lega al collega. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Ci ha abituati a una sincerità disarmante. E anche stavolta Aiello, da poco uscito con il nuovo singolo "Sotto Sotto", si è confessato senza paura di essere frainteso. Lo ha fatto in conversazione con il team di MySecretCase, a cui ha rivelato alcuni dettagli sulle sue esperienze con entrambi i sessi, oltre alla verità sul rapporto speciale che lo lega al collega Leo Gassmann. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Aiello, la confessione sulla bisessualità

È passato circa un mese da quando Aiello, cantautore originario di Cosenza, ha letto il suo intenso monologo contro l’omofobia durante il Milano Pride, dedicato a Mirko Moriconi (il 24enne vittima di omicidio insieme alla madre). Ora l’artista è tornato a parlare pubblicamente, in un’intervista rilasciata a MySecretCase, e ancora un volta non si è tirato indietro davanti alle domande più complesse e personali.

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Aiello ha innanzitutto confermato di avere avuto rapporti con entrambi i sessi: "Sia con uomo, che con un uomo e una donna, non mi sono fatto mancare nulla. Che bello. Ho fatto tutte le combinazioni possibili". E poi si è azzardato a dare un suo parere personale ai fan sulla questione: "Un consiglio? Cercate di capire con chi avete a che fare, trovate il modo di dialogare bene. Se con il mio partner mi aprirei ad altre esperienze? Questa è una cosa che non escludo nella vita, ma non è un mio desiderio".

A proposito di uomini, il cantante ha anche rivelato quale star di recente l’avrebbe colpito in modo particolare. Si tratta Connor Storrie, protagonista biondo della serie già cult Heated Rivalry, dove veste i panni del russo Ilya Rozanov: "Una sera con un personaggio famoso irraggiungibile? Se devo pensare a un uomo ti dico il biondo di Heated Rivalry. Devo dire che lui era davvero invitante".

Il rapporto speciale tra Aiello e Leo Gassmann

Ma il vero punto centrale dell’intervista è stato dedicato a un rapporto in particolare. Quello con il collega Leo Gassmann, nato quasi per caso ed evolutosi negli anni in qualcosa che Aiello considera oggi davvero speciale.

"Se alle persone piace il nostro rapporto, piace quello che abbiamo fatto su quel palco, io sono sereno e felice", ha spiegato, "ci siamo conosciuti su un treno casualmente, dopodiché ci siamo incontrati a una festa e da lì abbiamo cominciato a scriverci, quindi a costruire un rapporto. Abbiamo fatto delle vacanze insieme, siamo una coppia di amici che si parla senza filtri, abbiamo una fisicità molto, molto forte, molto fraterna. Questa cosa non ci crea nessun tipo di limite o di confine".

Poi Aiello ne ha approfittato per una riflessione: "Sai cos’è? Io vedo che, e non parlo di me ma in generale, se gli uomini vengono raccontati solo a livello omosessuale è un problema. Se vengono raccontati solo come etero è un problema. Se c’è una mescolanza, allora: ‘Eh, ma stanno giocando’. Se ti nascondi: ‘Eh, ma perché ti nascondi?’. Ci sono sempre critiche". E infine, la conclusione su Leo: "Noi siamo due persone che si vogliono molto bene. Ti diamo l’idea di una coppia? Bene. Ti diamo l’idea di due fratelli? Bene. Ma non mi interessa dover giustificare i miei rapporti affettivi di nessun genere. A maggior ragione in questo caso, che è un amore così puro e così bello. Se questa cosa ti piace sono contento, altrimenti chi se ne frega". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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