Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti preferite su Google
Un modo semplice per avere sempre a portata di mano storie, curiosità e contenuti su cinema, musica, televisione e spettacolo
Ogni giorno il mondo dell’intrattenimento si muove velocissimo: nuove serie da vedere, concerti, film, trend social, gossip e curiosità riempiono continuamente il flusso delle notizie online. Ma tra così tanti contenuti, non è sempre facile trovare quelli davvero in linea con i propri interessi. Proprio per questo Google ha introdotto la possibilità di scegliere le proprie fonti preferite, così da rendere l’informazione sempre più personalizzata e vicina alle proprie passioni.
Da oggi puoi aggiungere Libero Magazine tra le tue fonti preferite su Google e trovare più facilmente contenuti dedicati a cinema, musica, TV, spettacolo e lifestyle direttamente tra le notizie principali. Un modo semplice per restare aggiornato su ciò che ami seguire ogni giorno, senza dover cercare continuamente nuovi contenuti.
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Come aggiungere Libero Magazine alle tue fonti preferite
Per aggiungere Libero Magazine alle tue fonti preferite basta accedere qui alla sezione dedicata alle notizie su Google (come Google News o le notizie principali) e cercare Libero.it tra le risorse disponibili, come mostrato nella foto principale di questo articolo. Una volta trovato, è sufficiente selezionarlo per iniziare a visualizzare più spesso i nostri contenuti. Da quel momento, gli articoli di Libero Magazine avranno maggiore visibilità all’interno della tua esperienza di lettura, comparendo più facilmente tra quelli suggeriti da Google.
Un’informazione più vicina ai tuoi interessi
Scegliere le proprie fonti significa costruire uno spazio informativo sempre più personale: aggiungendo Libero Magazine tra le preferite, puoi trovare più facilmente news, approfondimenti e curiosità sul mondo dell’intrattenimento e della cultura pop. Un modo pratico per avere sempre a disposizione contenuti aggiornati, accessibili e in linea con i tuoi interessi.
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