Chiara Francini tra i sospettati di un misterioso delitto nel trailer del nuovo film con Christian De Sica
Quando il cinepanettone incontra Knives Out: ecco il trailer del nuovo film con Christian De Sica, al cinema dal 5 febbraio 2026
Un po’ Agatha Christie, un po’ Knives Out, un po’ cinepanettone. Le ispirazioni del prossimo film con Christian De Sica, in uscita al cinema il 5 febbraio 2026, sono abbastanza chiare: un delitto e un sacco di sospettati, tra cui Chiara Francini, chiusi in una villa isolata. Dopo Cortina Express dell’anno scorso, De Sica ci riprova, mischiando il cinepanettone al genere dei whodunit, reso nuovamente celebre proprio da Knives Out con Daniel Craig. Nel cast anche Lillo e… Tony Effe.
Il trailer di Agata Christian – Delitto sulle nevi con Chiara Francini
Christian Agata (De Sica) è un celebre criminologo dal sarcasmo pungente e dal talento investigativo infallibile. Invitato dalla famiglia Gulmar, magnati dell’industria ludica, a fare da testimonial per il rilancio del loro storico gioco da tavolo "Crime Castle", accetta di trascorrere qualche giorno nella loro sontuosa proprietà in Valle d’Aosta. Un terremoto sta però per scatenarsi nella famiglia, poiché il patriarca, Carlo Gulmar, ha intenzione di revocare la cessione dell’azienda alla start-up Shothouse. Mentre rancori e tensioni montano, una valanga isola il castello dal resto del mondo e Carlo finisce ucciso da un colpo di fucile. Gianni Cuozzo (Lillo), un poliziotto di provincia, ingenuo ma animato da un sincero spirito di giustizia, nonché fan di Agata, aiuta il criminologo a fare luce su una vicenda in cui tutti sono sospettati. Il possibile assassino si nasconde tra gli abitanti della villa.
Il cast di Agata Christian – Delitto sulle nevi
Prodotto da Be Water Film in associazione con Medusa Film, in collaborazione con Prime e con il sostegno di Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste, Agata Christian – Delitto sulle nevi è stato scritto da Mariano Di Nardo, Federico Fava, Antonio Manca e Eros Puglielli, che si occupa anche della regia.
Nel cast, oltre a Christian De Sica, Lillo e Chiara Francini troviamo: Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Tony Effe, Marco Marzocca, Enzo Paci, Alice Pagani e Ilaria Spada. In calce vi lasciamo il trailer del film.
