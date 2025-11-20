Su Amazon Prime Video il nuovo film sulle molestie con Julia Roberts al centro del dramma psicologico
Un thriller psicologico intenso e raffinato: Julia Roberts è una professoressa coinvolta in accuse e segreti che sconvolgono l’élite accademica americana.
Con After the Hunt: Dopo la caccia, Luca Guadagnino torna dietro la macchina da presa per raccontare un’altra storia fatta di zone grigie, fragilità e tensioni morali. Il film segue Alma Olsson, una professoressa di filosofia interpretata da una sorprendentemente vulnerabile Julia Roberts, travolta da un’ondata di accuse e sospetti che mettono in crisi le sue certezze. Guadagnino costruisce un dramma psicologico elegante e disturbante allo stesso tempo, in cui nulla è davvero come sembra e in cui ogni personaggio indossa una maschera.
La trama di After the Hunt: tra accuse, segreti e ambiguità morali
Al centro della storia troviamo Alma, docente stimata che da anni custodisce un segreto capace di compromettere la sua reputazione. L’equilibrio già fragile viene spezzato dalla denuncia di Maggie Price, brillante studentessa interpretata da Ayo Edebiri, che accusa il professore Hank Gibson – ruolo affidato ad Andrew Garfield – di molestie. Il caso esplode nella comunità accademica, spaccando colleghi e studenti e creando un clima di sospetto e tensione in cui ogni gesto viene reinterpretato alla luce del dibattito pubblico.
Le accuse, però, non riguardano solo Hank: ciò che emerge riporta alla luce episodi del passato di Alma, mettendola davanti alle proprie scelte e all’immagine che si è costruita negli anni. Guadagnino racconta un ambiente colto e patinato, dove le verità diventano armi e le percezioni valgono quanto i fatti, creando un labirinto narrativo in cui nessuno appare davvero innocente.
Cast, regia e curiosità sulla nuova opera di Guadagnino
Accanto a Julia Roberts, il film può contare su un cast di grande intensità con Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny, che completano un mosaico di personaggi ambigui e complessi. La sceneggiatura di Nora Garrett affronta il tema del potere nelle istituzioni e delle narrazioni che le persone costruiscono per proteggersi, mentre la regia di Guadagnino opta per uno stile "secco", con una fotografia fredda e distaccata che amplifica la sensazione di inquietudine.
Curioso il significato del titolo: un riferimento a un aforisma attribuito a Bismarck – "Non si mente mai così tanto come prima delle elezioni, durante la guerra e dopo la caccia" – che riassume perfettamente l’atmosfera di ambiguità che pervade il film. Anche il finale ha subito modifiche importanti. Da segnalare infine la colonna sonora firmata da Trent Reznor e Atticus Ross, impreziosita da brani degli Smiths, Miles Davis e Piero Ciampi, che riflette l’eleganza inquieta dell’upper class newyorchese.
After the Hunt è così un viaggio nelle contraddizioni dell’animo umano, un’opera che invita lo spettatore a interrogarsi su verità, colpa e responsabilità.
After The Hunt: quando esce e dove vedere in streaming il film
Il film After The Hunt è disponibile in streaming su Prime Video dal 20 novembre 2025.
