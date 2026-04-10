Afrika Bambaataa è morto, addio al ‘papà’ di rap e hip hop: le cause del decesso
Nella mattinata del 9 aprile 2026 è venuto a mancare a 68 anni il rapper statunitense considerato uno dei grandi pionieri dell’hip hop: ecco i dettagli.
Il mondo della musica è stato sconvolto nelle ultime ore dalla perdita di uno dei suoi padri fondatori. Afrika Bambaataa, pseudonimo di Lance Taylor, è morto nella mattinata del 9 aprile 2026 in Pennsylvania. L’artista, figura chiave nella nascita e nello sviluppo della cultura hip hop, aveva 68 anni ed era tra i rapper più influenti di sempre, con il merito di aver trasformato un fenomeno di strada in un movimento internazionale. Considerato un vero visionario, è stato tra i primi a intuire le potenzialità del rap come linguaggio universale, contribuendo a renderlo oggi uno dei generi più ascoltati al mondo. DJ, produttore e punto di riferimento per intere comunità, ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Vediamo qualche dettaglio in più sulla sua vita e sulla sua scomparsa.
Afrika Bambaataa, dalle strade del Bronx alla rivoluzione dell’hip hop
Nato nel 1957 nel Bronx di New York, Afrika Bambaataa è stato uno dei protagonisti assoluti della nascita dell’hip hop negli anni Settanta. Partendo come membro della gang dei Black Spades, è riuscito a trasformare quell’esperienza in qualcosa di positivo fondando la Universal Zulu Nation, un movimento culturale che promuoveva pace, unità e creatività tra i giovani. Come DJ e produttore, ha segnato un’epoca grazie a brani come Planet Rock, Zulu Nation Throwdown e Looking for the Perfect Beat, contribuendo a definire l’electro-funk e influenzando generi come house e techno.
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La sua visione innovativa ha reso l’hip hop una forza culturale globale, trasportandola ben oltre i confini del Bronx. In tutto questo, la sua vita privata è stata segnata anche da momenti difficili e molteplici controversie, a partire dalle pesanti accuse di abusi sessuali su minori e traffico di minori. Casi finiti ovviamente in tribunale che, soprattutto negli ultimi anni, hanno in parte offuscato la sua immagine pubblica, senza però cancellare il peso storico della sua eredità musicale.
Afrika Bambaataa, le cause della morte
Secondo quanto riferito da fonti vicine all’artista, la morte di Afrika Bambaataa a soli 68 anni sarebbe stata causata da complicazioni legate alla malattia di cui soffriva, ovvero un cancro contro cui combatteva da tempo. Per il momento non sono state rese note ulteriori informazioni in merito. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel mondo della musica: con lui se ne va uno dei pionieri assoluti di un genere che ha rivoluzionato il linguaggio artistico e sociale di intere generazioni. Ma il suo nome resterà per sempre legato alla nascita dell’hip hop, di cui è stato, a tutti gli effetti, uno dei padri fondatori.
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