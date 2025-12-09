Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna, resa dei conti in prima serata (e De Martino sorride): cosa succede
La sfida che domina l'access potrebbe presto trasferirsi anche nel prime time, tra serate speciali, nuovi tornei e l'occasione per De Martino di dare il meglio di sé.
La stagione televisiva attuale ha reso evidente come l’access prime time sia diventato il vero fulcro delle reti generaliste, con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna capaci di catalizzare ogni sera milioni di telespettatori. Una sfida continua, con sorpassi e contro-sorpassi, e soprattutto con un’abitudine ormai consolidata: sforare nel prime time per consolidare ascolti già altissimi. Ora però, dopo mesi di questo meccanismo, si sta concretizzando l’ipotesi che i due game show possano approdare stabilmente in prima serata con appuntamenti speciali studiati ad hoc.
Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: una prima serata di quiz
A lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia: "Il prime time arranca, continuano a spremere i quiz" e per questo motivo le reti starebbero valutando di coprire i buchi di palinsesto proprio attraverso i titoli che più garantiscono seguito. Nei primi mesi del 2026 dovrebbero arrivare le nuove puntate speciali de La Ruota della Fortuna, "Ancora non registrate e ancora senza data", ma già pronte a inserirsi nella programmazione non appena si definirà la collocazione migliore.
La Rai, dal canto suo, non si limita a osservare e starebbe lavorando a uno o due appuntamenti speciali di Affari Tuoi, oltre allo speciale del 6 gennaio già previsto: puntate che potrebbero essere collocate al venerdì sera nella primavera 2026. La logica è evidente e trova conferma nel fatto che: "La stagione televisiva corrente è sicuramente sotto il segno dell’access prime-time" e che il pubblico segue con fidelizzazione assoluta la gara agli ascolti tra i due programmi.
Le tattiche di Rai e Mediaset con Stefano De Martino e Gerry Scotti
La prospettiva di nuovi speciali in prima serata di Affari Tuoi fa riflettere, perché potrebbe essere l’occasione per Stefano De Martino di mettere ancora più in mostra le sue doti di intrattenitore. Lo scorso anno gli speciali serali del format, come quello dedicato alla Lotteria Italia, sono stati un successo e ciò conferma che il conduttore sembra rendere al meglio proprio nei contesti più larghi, creativi e spettacolari. L’idea che la Rai voglia sfruttare il buon riscontro ottenuto nella fascia dell’access prime time per portare il format in prima serata evidenzia proprio questa possibilità: un De Martino che, in una dimensione più libera dai tempi serrati del preserale, potrebbe far emergere tutte le qualità che il pubblico ha imparato ad apprezzare.
Il ruolo degli ascolti e il confronto tra reti Mediaset non è certo da meno: la strategia con Gerry Scotti è chiara da tempo, puntando sulla coppia conduttore-valletta e su una formula di intrattenimento che ha completamente conquistato il pubblico. Tanto da portare a due tornei in prima serata che si sono scontrati con Un Professore 3 su Rai 1, in una sfida che la fiction Rai ha finito per soffrire.
