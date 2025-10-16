Affari Tuoi vs La Ruota della fortuna, De Martino e Scotti esagerano: le battute (imbarazzanti) per lo share
Due scivoloni in una sola sera: tra battute infelici e ironie fuori luogo, Affari tuoi e La Ruota della Fortuna finiscono al centro delle polemiche del pubblico.
La competizione tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna si è fatta sempre più accesa, al punto che la sensazione è quella di assistere ogni sera a una sfida non solo di ascolti, ma anche di toni. Due programmi storici, due conduttori molto diversi ma ugualmente amati, e un pubblico che sembra non perdonare più nessuna leggerezza. E proprio ieri, entrambe le trasmissioni hanno fatto parlare di sé per aver forse superato la sottile linea del gusto.
La battuta di Herbert Ballerina che ha spiazzato De Martino
Durante la puntata del 15 ottobre di Affari tuoi, Herbert Ballerina, ormai presenza fissa accanto a Stefano De Martino, ha deciso di rompere il ghiaccio in modo curioso. Si è presentato come "Herbert Ballerina da Campobasso, spaventapassere". Un’espressione che ha lasciato il conduttore a metà tra l’imbarazzo e la risata, mentre il pubblico in studio sembrava non sapere bene come reagire. De Martino ha cercato di riportare la situazione su toni più leggeri: "Ti avevo detto che non andava bene, ti avevo detto di cambiarla", gli ha ricordato. Ma Herbert, sorridendo, ha replicato con un "I maschi si spaventano poco", che ha finito per dividere gli spettatori tra chi ha colto l’ironia e chi invece ha trovato il siparietto fuori luogo. La sensazione è che l’atmosfera giocosa del programma stia virando verso un umorismo più spinto, probabilmente per rendere il ritmo più brillante e meno prevedibile. Ma il rischio è evidente: Affari tuoi, da sempre considerato un appuntamento familiare e rassicurante, potrebbe perdere quella leggerezza elegante data de De Martino, che l’ha reso poi di fatti così amato.
Scotti e la gag sull’accento: un passo falso anche a Mediaset
Non è andata meglio a La Ruota della Fortuna, dove Gerry Scotti si è lasciato andare a una battuta che molti hanno giudicato poco opportuna. Tutto è partito dalla parola "didgeridoo", lo strumento musicale tipico australiano, che ha dato il via a un gioco di parole finito con un’imitazione dell’accento africano. "Digeridu? Eh, abbastanza digeridu. Mangiadu pesandu, digeridu… sembro il mio amico pizzaiolo egiziano sotto casa", ha detto Scotti tra le risate dello studio. Una scena che, pur nella sua leggerezza, ha fatto storcere il naso a diversi telespettatori. Poco dopo, il conduttore ha chiamato una concorrente semplicemente "Bionda", spiegando che lo stesso nomignolo lo usa anche per Samira Lui. Un tono affettuoso, ma che ha finito per accentuare quella sensazione di confidenza fuori contesto che, stavolta, non tutti hanno gradito.
Affari Tuoi e La ruota della fortuna, una corsa allo share che esagera
Quello che colpisce è la coincidenza: due episodi simili, nello stesso giorno, nei due programmi che più si contendono il pubblico della fascia preserale. Affari tuoi e La Ruota della Fortuna si fronteggiano ormai ogni sera a colpi di trovate e piccoli momenti virali, nel tentativo di catturare l’attenzione di chi cambia canale con facilità. L’impressione è che la gara per lo share stia spingendo entrambi a forzare un po’ la mano, cercando l’effetto sorpresa a tutti i costi. Ma a volte, come è successo ieri, il confine tra leggerezza e caduta di stile si rivela più sottile del previsto. E in una televisione sempre più commentata in tempo reale, ogni parola pesa, ogni risata si misura.
