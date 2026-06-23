Affari Tuoi, stasera 23 giugno va in onda ma per De Martino si mette male: la mossa (vincente) di Gerry Scotti
Il game show dell’access di Rai 1 torna in onda ma andrà subito incontro a un altro stop: La Ruota (in versione estiva) ringrazia, la nuova programmazione
Stefano De Martino torna in onda. Oggi martedì 23 giugno 2026, infatti, Affari Tuoi riprenderà il consueto slot dell’access prime time di Rai 1, ma andrà presto incontro a un altro stop. La programmazione ‘spezzatino’ della settimana, infatti, è tutt’altro che finita e già a partire da domani De Martino dovrà fare spazio alla diretta dei Mondiali 2026 sulla prima rete. La Ruota della Fortuna, intanto, ‘ringrazia’ e Gerry Scotti si gode gli ascolti da urlo degli ultimi giorni. Scopriamo tutta la nuova programmazione e il calendario completo nel dettaglio.
Affari Tuoi va in onda (martedì 23 giugno 2026): la programmazione della settimana
Oggi martedì 23 giugno 2026 Affari Tuoi torna in onda su Rai 1. Dopo avere lasciato spazio ai Mondiali 2026 per due serate consecutive, infatti, Stefano De Martino tornerà protagonista dell’access prime time della prima rete con il celebre gioco dei ‘pacchi’. Per il conduttore, tuttavia, le ‘pause’ non sono affatto finiti, anzi. Già domani Affari Tuoi salterà il consueto appuntamento per fare spazio nuovamente alla Coppa del Mondo e poi andare incontro a due nuovi stop in settimana. Di seguito il calendario completo degli appuntamenti:
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- Martedì 23 giugno: Affari Tuoi va in onda
- Mercoledì 24 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Svizzera-Canada, ore 21:00);
- Giovedì 25 giugno: Affari Tuoi va in onda;
- Venerdì 26 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Norvegia-Francia, ore 21:00).
- Sabato 27 giugno: Affari Tuoi va in onda
- Domenica 28 giugno: Affari Tuoi non va in onda (sedicesimi di finale)
Il rischio per Stefano De Martino e la ‘strategia’ di Gerry Scotti
Una nuova raffica di puntate cancellate potrebbe costare caro a Stefano De Martino, sempre più distante da Gerry Scotti negli ascolti tv. La programmazione ‘a singhiozzo’ di Affari Tuoi sta infatti lasciando campo libero a La Ruota della Fortuna, che sta decollando nei dati Auditel. Ieri Scotti ha addirittura alzato l’asticella inaugurando la versione estiva dello storico game show di Canale 5: nuove dinamiche e giochi aggiuntivi che potrebbero convincere ancora di più il pubblico a ‘trasferirsi’ sulla rete ammiraglia Mediaset nell’access prime time. La prima puntata del ‘nuovo’ format ha sfiorato un clamoroso 28% di share (con oltre 4,8 milioni di spettatori sintonizzati), tornando di fatto a dominare gli ascolti come lo scorso autunno. Affari Tuoi chiuderà poi i battenti il prossimo 19 luglio, quando De Martino passerà il testimone dell’access prime time a Marco Liorni e a L’Eredità.
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