Affari Tuoi, stasera 29 giugno va in onda ma De Martino non sorride: la nuova trappola di Gerry Scotti Il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 torna in onda ma si prepara a un’altra settimana di continui stop per i Mondiali: il calendario completo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Stefano De Martino è tornato. Dopo gli ‘stop’ per lasciare spazio ai Mondiali, infatti, oggi lunedì 29 giugno 2026 Affari Tuoi andrà in onda e il conduttore campano tornerà protagonista dell’access prime time di Rai 1. La nuova settimana del game show, tuttavia, sarà segnata da altre serate di ‘pausa’ forzata per le dirette delle partite della Coppa del Mondo. Scopriamo tutta la nuova programmazione e il calendario completo nel dettaglio.

Affari Tuoi va in onda (lunedì 29 giugno 2026): il calendario della settimana

Oggi venerdì 26 giugno 2026 Affari Tuoi torna in onda. Dopo avere fatto spazio ai Mondiali 2026 nella serata di ieri, infatti, Stefano De Martino tornerà protagonista dell’access prime time della prima rete con il celebre gioco dei ‘pacchi’. Per il conduttore, tuttavia, le ‘pause’ forzate non sono terminate. Per Affari Tuoi si apre infatti un’altra settimana fatta di stop, ma questa volta saranno soltanto due in sette giorni. La sfida negli ascolti contro Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, dunque, può ripartire. Di seguito il calendario completo degli appuntamenti:

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Lunedì 29 giugno: Affari Tuoi va in onda

Martedì 30 giugno: Affari Tuoi va in onda

Mercoledì 1° luglio: Affari Tuoi va in onda

Giovedì 2 luglio: Affari Tuoi NON va in onda (Spagna-Austria, ore 21:00)

(Spagna-Austria, ore 21:00) Venerdì 3 luglio: Affari Tuoi NON va in onda (Australia-Egitto, ore 20:00).

(Australia-Egitto, ore 20:00). Sabato 4 luglio: Affari Tuoi va in onda

Domenica 5 luglio: Affari Tuoi va in onda

Gerry Scotti alza l’asticella nella ‘guerra’ a Stefano De Martino: arriva il Torneo dei Campioni

Nonostante una settimana ‘migliore’ segnata da soli due stop, quindi, per Stefano De Martino e Affari Tuoi la rincorsa a La Ruota della Fortuna si fa sempre più complicata. Gerry Scotti continua a dominare gli ascolti tv dell’access prime time e Mediaset ha deciso di ‘dilagare’ per fare incetta di dati Auditel. La Ruota continuerà ad allungare la sua durata su Canale 5, superando le 22:00 grazie a una nuova fase di gioco dedicata al pre-Torneo dei Campioni. L’annuncio è stato dato da Gerry Scotti nella puntata del 27 giugno. Al termine della consueta gara, dunque, il quiz proporrà circa 15 minuti aggiuntivi in cui si sfideranno tre ex campioni del programma. Ogni appuntamento sarà caratterizzato da un tema diverso e comprenderà alcune delle prove più amate dal pubblico. Il mini torneo servirà a selezionare i concorrenti che accederanno al Torneo dei Campioni, previsto per metà luglio in occasione del primo anniversario della messa in onda continuativa del programma.

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