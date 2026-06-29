Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Affari Tuoi, stasera 29 giugno va in onda ma De Martino non sorride: la nuova trappola di Gerry Scotti

Il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 torna in onda ma si prepara a un’altra settimana di continui stop per i Mondiali: il calendario completo

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Stefano De Martino è tornato. Dopo gli ‘stop’ per lasciare spazio ai Mondiali, infatti, oggi lunedì 29 giugno 2026 Affari Tuoi andrà in onda e il conduttore campano tornerà protagonista dell’access prime time di Rai 1. La nuova settimana del game show, tuttavia, sarà segnata da altre serate di ‘pausa’ forzata per le dirette delle partite della Coppa del Mondo. Scopriamo tutta la nuova programmazione e il calendario completo nel dettaglio.

Affari Tuoi va in onda (lunedì 29 giugno 2026): il calendario della settimana

Oggi venerdì 26 giugno 2026 Affari Tuoi torna in onda. Dopo avere fatto spazio ai Mondiali 2026 nella serata di ieri, infatti, Stefano De Martino tornerà protagonista dell’access prime time della prima rete con il celebre gioco dei ‘pacchi’. Per il conduttore, tuttavia, le ‘pause’ forzate non sono terminate. Per Affari Tuoi si apre infatti un’altra settimana fatta di stop, ma questa volta saranno soltanto due in sette giorni. La sfida negli ascolti contro Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, dunque, può ripartire. Di seguito il calendario completo degli appuntamenti:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp
  • Lunedì 29 giugno: Affari Tuoi va in onda
  • Martedì 30 giugno: Affari Tuoi va in onda
  • Mercoledì 1° luglio: Affari Tuoi va in onda
  • Giovedì 2 luglio: Affari Tuoi NON va in onda (Spagna-Austria, ore 21:00)
  • Venerdì 3 luglio: Affari Tuoi NON va in onda (Australia-Egitto, ore 20:00).
  • Sabato 4 luglio: Affari Tuoi va in onda
  • Domenica 5 luglio: Affari Tuoi va in onda

Gerry Scotti alza l’asticella nella ‘guerra’ a Stefano De Martino: arriva il Torneo dei Campioni

Nonostante una settimana ‘migliore’ segnata da soli due stop, quindi, per Stefano De Martino e Affari Tuoi la rincorsa a La Ruota della Fortuna si fa sempre più complicata. Gerry Scotti continua a dominare gli ascolti tv dell’access prime time e Mediaset ha deciso di ‘dilagare’ per fare incetta di dati Auditel. La Ruota continuerà ad allungare la sua durata su Canale 5, superando le 22:00 grazie a una nuova fase di gioco dedicata al pre-Torneo dei Campioni. L’annuncio è stato dato da Gerry Scotti nella puntata del 27 giugno. Al termine della consueta gara, dunque, il quiz proporrà circa 15 minuti aggiuntivi in cui si sfideranno tre ex campioni del programma. Ogni appuntamento sarà caratterizzato da un tema diverso e comprenderà alcune delle prove più amate dal pubblico. Il mini torneo servirà a selezionare i concorrenti che accederanno al Torneo dei Campioni, previsto per metà luglio in occasione del primo anniversario della messa in onda continuativa del programma.

Potrebbe interessarti anche

Affari tuoi cosa è successo puntata 15 maggio 2026

Affari Tuoi, stasera 23 giugno va in onda ma per De Martino si mette male: la mossa (vincente) di Gerry Scotti

Il game show dell’access di Rai 1 torna in onda ma andrà subito incontro a un altro ...
Stefano De Martino

Affari Tuoi, stasera 26 giugno niente puntata: De Martino salta ancora (e Gerry Scotti gli rovina la festa finale)

Il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 lascia nuovamente spazio ai Mo...
Stefano De Martino

De Martino tartassato dai Mondiali, Affari Tuoi salta anche stasera (e non solo). A sorridere è solo Gerry Scotti

Una settimana più che dimezzata per il game show di Rai 1, tra stop continui e conco...
affari tuoi puntata 19 marzo 2026

De Martino senza pace, Affari Tuoi cancellato ancora dalla Rai: stravolta la programmazione

Il game show di punta dell’access prime time di rai 1 lascia nuovamente spazio ai Mo...
Gerry Scotti e Stefano De Martino

Gerry Scotti e la sfida La Ruota-Affari Tuoi: “Io e De Martino? È sovrannaturale". Poi svela se sarà con lui a Sanremo 2027

Gerry Scotti incorona Stefano De Martino, riflette sul successo dell’access prime ti...
Max Giusti e Gerry Scotti

Max Giusti (beffato) rimpiazza ‘solo’ Bonolis, Gerry Scotti senza erede. La nuova programmazione estiva di Canale

Il conduttore debutterà al timone di The Wall il prossimo 13 luglio, prendendo il po...
Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti (ancora) al veleno contro Affari Tuoi: cosa insinua sul pacco da 300mila euro "sempre presente"

Il conduttore de La Ruota della Fortuna si è concesso una frecciata alla concorrenza...
affari tuoi novità

Affari Tuoi, orario diverso per la puntata di stasera 25 giugno: De Martino cambia (e Gerry Scotti festeggia)

Altre trasformazioni nel palinsesto Rai e nella programmazione di Affari Tuoi di Ste...
Stefano De Martino

De Martino ‘stoppato’ dalla Rai, Affari Tuoi salta anche stasera 22 giugno. Cosa va in onda al suo posto e quando torna in onda

Anche stasera il gioco dei pacchi sarà messo in pausa per fare spazio al calcio. E p...

Cantine Amadei

Il modello d’impresa Made in Parma

Filiera corta, agricoltura biologica e digitale

LEGGI

Personaggi

Natalia Estrada

Natalia Estrada
Emiliano Fiasco

Emiliano Fiasco
Massimo Giletti

Massimo Giletti
Ciccio Graziani

Ciccio Graziani

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963