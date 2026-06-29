Affari Tuoi, stasera 29 giugno va in onda ma De Martino non sorride: la nuova trappola di Gerry Scotti
Il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 torna in onda ma si prepara a un’altra settimana di continui stop per i Mondiali: il calendario completo
Stefano De Martino è tornato. Dopo gli ‘stop’ per lasciare spazio ai Mondiali, infatti, oggi lunedì 29 giugno 2026 Affari Tuoi andrà in onda e il conduttore campano tornerà protagonista dell’access prime time di Rai 1. La nuova settimana del game show, tuttavia, sarà segnata da altre serate di ‘pausa’ forzata per le dirette delle partite della Coppa del Mondo. Scopriamo tutta la nuova programmazione e il calendario completo nel dettaglio.
Affari Tuoi va in onda (lunedì 29 giugno 2026): il calendario della settimana
Oggi venerdì 26 giugno 2026 Affari Tuoi torna in onda. Dopo avere fatto spazio ai Mondiali 2026 nella serata di ieri, infatti, Stefano De Martino tornerà protagonista dell’access prime time della prima rete con il celebre gioco dei ‘pacchi’. Per il conduttore, tuttavia, le ‘pause’ forzate non sono terminate. Per Affari Tuoi si apre infatti un’altra settimana fatta di stop, ma questa volta saranno soltanto due in sette giorni. La sfida negli ascolti contro Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, dunque, può ripartire. Di seguito il calendario completo degli appuntamenti:
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
- Lunedì 29 giugno: Affari Tuoi va in onda
- Martedì 30 giugno: Affari Tuoi va in onda
- Mercoledì 1° luglio: Affari Tuoi va in onda
- Giovedì 2 luglio: Affari Tuoi NON va in onda (Spagna-Austria, ore 21:00)
- Venerdì 3 luglio: Affari Tuoi NON va in onda (Australia-Egitto, ore 20:00).
- Sabato 4 luglio: Affari Tuoi va in onda
- Domenica 5 luglio: Affari Tuoi va in onda
Gerry Scotti alza l’asticella nella ‘guerra’ a Stefano De Martino: arriva il Torneo dei Campioni
Nonostante una settimana ‘migliore’ segnata da soli due stop, quindi, per Stefano De Martino e Affari Tuoi la rincorsa a La Ruota della Fortuna si fa sempre più complicata. Gerry Scotti continua a dominare gli ascolti tv dell’access prime time e Mediaset ha deciso di ‘dilagare’ per fare incetta di dati Auditel. La Ruota continuerà ad allungare la sua durata su Canale 5, superando le 22:00 grazie a una nuova fase di gioco dedicata al pre-Torneo dei Campioni. L’annuncio è stato dato da Gerry Scotti nella puntata del 27 giugno. Al termine della consueta gara, dunque, il quiz proporrà circa 15 minuti aggiuntivi in cui si sfideranno tre ex campioni del programma. Ogni appuntamento sarà caratterizzato da un tema diverso e comprenderà alcune delle prove più amate dal pubblico. Il mini torneo servirà a selezionare i concorrenti che accederanno al Torneo dei Campioni, previsto per metà luglio in occasione del primo anniversario della messa in onda continuativa del programma.
Potrebbe interessarti anche
Affari Tuoi, stasera 23 giugno va in onda ma per De Martino si mette male: la mossa (vincente) di Gerry Scotti
Il game show dell’access di Rai 1 torna in onda ma andrà subito incontro a un altro ...
Affari Tuoi, stasera 26 giugno niente puntata: De Martino salta ancora (e Gerry Scotti gli rovina la festa finale)
Il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 lascia nuovamente spazio ai Mo...
De Martino tartassato dai Mondiali, Affari Tuoi salta anche stasera (e non solo). A sorridere è solo Gerry Scotti
Una settimana più che dimezzata per il game show di Rai 1, tra stop continui e conco...
De Martino senza pace, Affari Tuoi cancellato ancora dalla Rai: stravolta la programmazione
Il game show di punta dell’access prime time di rai 1 lascia nuovamente spazio ai Mo...
Gerry Scotti e la sfida La Ruota-Affari Tuoi: “Io e De Martino? È sovrannaturale". Poi svela se sarà con lui a Sanremo 2027
Gerry Scotti incorona Stefano De Martino, riflette sul successo dell’access prime ti...
Max Giusti (beffato) rimpiazza ‘solo’ Bonolis, Gerry Scotti senza erede. La nuova programmazione estiva di Canale
Il conduttore debutterà al timone di The Wall il prossimo 13 luglio, prendendo il po...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti (ancora) al veleno contro Affari Tuoi: cosa insinua sul pacco da 300mila euro "sempre presente"
Il conduttore de La Ruota della Fortuna si è concesso una frecciata alla concorrenza...
Affari Tuoi, orario diverso per la puntata di stasera 25 giugno: De Martino cambia (e Gerry Scotti festeggia)
Altre trasformazioni nel palinsesto Rai e nella programmazione di Affari Tuoi di Ste...