Affari Tuoi, una regione preoccupa De Martino e il Dottore: il retroscena dei casting

La Rai ha deciso di riaprire i casting per gli aspiranti pacchisti: il conduttore lancia l’appello agli abitanti della Valle D’Aosta, perché e cosa succede

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Non solo gli ascolti tv, con la sfida a distanza con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna: per Affari Tuoi ci sono anche altri problemi. Il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, infatti, è stato costretto a riaprire i casting per gli aspiranti pacchisti. Come spiegato anche dallo stesso conduttore lanciando un appello durante il programma, infatti, Affari Tuoi è a ‘caccia’ di abitanti della Valle D’Aosta (e non solo) pronti mettersi in gioco. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Affari Tuoi, casting riaperti: il ‘nodo’ concorrenti

Mentre la battaglia negli ascolti tv contro La Ruota della Fortuna prosegue nel peggiore dei modi (ieri il distacco è stato di quasi un milione di spettatori), Affari Tuoi dove fare fronte anche al ‘problema’ del cast. La Rai è infatti a ‘caccia’ di nuovi volti e ha deciso di riaprire i casting del game show condotto da Stefano De Martino per ben dieci regioni. Gli aspiranti pacchisti nati o residenti in una di queste regioni potranno dunque inviare la loro candidatura tramite il portale giocherai.it:

  • Abruzzo
  • Basilicata
  • Friuli-Venezia Giulia
  • Lombardia
  • Marche
  • Molise
  • Piemonte
  • Sardegna
  • Trentino Alto Adige
  • Valle d’Aosta

L’appello di Stefano De Martino agli abitanti della Valle D’Aosta

Tra tutte le regioni per le quali sono stati riaperti i provini quella che sta mettendo più in difficoltà Stefano De Martino e il team di Affari Tuoi è indubbiamente la Valle D’Aosta. Il conduttore ha già più volte lanciato un appello agli abitanti della regione, diventato virale e rivolto direttamente a loro, chiedendo di fare domanda per partecipare al suo game show. De Martino ha dato vita anche a qualche siparietto con la sua ‘spalla’ Herbert Ballerina per chiamare a raccolta i valdostani che, ovviamente, scarseggiano soprattutto per motivi demografici. Con soli 120mila abitanti, la Valle D’Aosta è la regione meno popolosa d’Italia e non è certo semplice avere concorrenti ‘freschi’ (per partecipare non si può essere ex concorrenti o parenti di ex pacchisti) per il programma. A questo si aggiunge la scelta molto curata da parte degli autori che, consci del fatto che Affari Tuoi sia diventato uno show prima ancora di un gioco, puntano su concorrenti ricchi di storie e dalla forte personalità.

