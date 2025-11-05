Affari Tuoi, una regione preoccupa De Martino e il Dottore: il retroscena dei casting
La Rai ha deciso di riaprire i casting per gli aspiranti pacchisti: il conduttore lancia l’appello agli abitanti della Valle D’Aosta, perché e cosa succede
Non solo gli ascolti tv, con la sfida a distanza con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna: per Affari Tuoi ci sono anche altri problemi. Il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, infatti, è stato costretto a riaprire i casting per gli aspiranti pacchisti. Come spiegato anche dallo stesso conduttore lanciando un appello durante il programma, infatti, Affari Tuoi è a ‘caccia’ di abitanti della Valle D’Aosta (e non solo) pronti mettersi in gioco. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Affari Tuoi, casting riaperti: il ‘nodo’ concorrenti
Mentre la battaglia negli ascolti tv contro La Ruota della Fortuna prosegue nel peggiore dei modi (ieri il distacco è stato di quasi un milione di spettatori), Affari Tuoi dove fare fronte anche al ‘problema’ del cast. La Rai è infatti a ‘caccia’ di nuovi volti e ha deciso di riaprire i casting del game show condotto da Stefano De Martino per ben dieci regioni. Gli aspiranti pacchisti nati o residenti in una di queste regioni potranno dunque inviare la loro candidatura tramite il portale giocherai.it:
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
- Abruzzo
- Basilicata
- Friuli-Venezia Giulia
- Lombardia
- Marche
- Molise
- Piemonte
- Sardegna
- Trentino Alto Adige
- Valle d’Aosta
L’appello di Stefano De Martino agli abitanti della Valle D’Aosta
Tra tutte le regioni per le quali sono stati riaperti i provini quella che sta mettendo più in difficoltà Stefano De Martino e il team di Affari Tuoi è indubbiamente la Valle D’Aosta. Il conduttore ha già più volte lanciato un appello agli abitanti della regione, diventato virale e rivolto direttamente a loro, chiedendo di fare domanda per partecipare al suo game show. De Martino ha dato vita anche a qualche siparietto con la sua ‘spalla’ Herbert Ballerina per chiamare a raccolta i valdostani che, ovviamente, scarseggiano soprattutto per motivi demografici. Con soli 120mila abitanti, la Valle D’Aosta è la regione meno popolosa d’Italia e non è certo semplice avere concorrenti ‘freschi’ (per partecipare non si può essere ex concorrenti o parenti di ex pacchisti) per il programma. A questo si aggiunge la scelta molto curata da parte degli autori che, consci del fatto che Affari Tuoi sia diventato uno show prima ancora di un gioco, puntano su concorrenti ricchi di storie e dalla forte personalità.
Potrebbe interessarti anche
Affari Tuoi, riaperti i provini: 10 ‘buchi’ da colmare. E c’è una Regione che preoccupa
Riaperti i casting di Affari Tuoi: servono nuovi pacchisti da 10 Regioni. La Valle d...
Affari Tuoi, De Martino è scioccato: il sorpasso a Scotti ha un milione di motivi. Tutte le vincite (e le polemiche)
Il game show di Rai 1 ha finalmente superato la concorrenza de La Ruota della Fortun...
La Rai cambia Affari Tuoi: nuova formula (con trucchetto) per rimontare Gerry Scotti. E Fiorello punge...
A partire da stasera il game show condotto da Stefano De Martino proverà ad adottare...
De Martino con Gianni Morandi, frenata Rai sullo show più atteso: è 'colpa' di Affari Tuoi
Il calo degli ascolti tv del game show di Rai 1 potrebbe costringere la tv di Stato ...
Affari Tuoi ‘dimezzato’, l’indiscrezione Rai dopo il calo d’ascolti: “De Martino va tutelato
Stando ad alcuni rumor la tv di Stato starebbe pensando di affidare al conduttore un...
A La Ruota della Fortuna (ancora) lacrime e soldi: così Gerry Scotti ha ‘rubato’ il segreto di Affari Tuoi
Mentre Canale 5 e il suo storico game show continuano a conquistare i pubblico e a f...
Affari Tuoi, che fine ha fatto Thanat. L’allarme sul web: "Non si vede più"
Tra gli ospiti ricorrenti di Stefano De Martino su Rai 1, il regista di origini tail...
Affari Tuoi, la partita (infinita) di Anas scatena le polemiche. Pubblico contro De Martino: “Che delusione”
Tra esitazioni e un finale “tirato”, la puntata di lunedì 27 ottobre di Affari Tuoi ...