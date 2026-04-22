Affari Tuoi, senza La Ruota della Fortuna è un trionfo: i numeri (sorprendenti) e la riscossa ‘a tappe’ di De Martino Il game show di punta di Rai 1 condotto da Stefano De Martino si gode gli ascolti da sogno della serata di Coppa Italia: il sorpasso su Gerry Scotti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Affari Tuoi torna a dominare, proprio come ai vecchi tempi. Il game show di punta di Rai 1, infatti, si può godere degli ascolti da sogno; senza la concorrenza di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, infatti, Stefano De Martino macina numeri da urlo e ieri l’access prime time Rai è volato oltre i 5 milioni e mezzo di spettatori. Dopo un inizio di stagione altalenante, nel 2026 Affari Tuoi è ufficialmente ‘tornato’, azzerando il gap con La Ruota e superando Canale 5 con sempre più continuità. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Affari Tuoi, la rimonta e il sorpasso su La Ruota Della Fortuna: il miracolo di Stefano De Martino

A luglio 2025 La Ruota della Fortuna debuttava nell’access di prime time di Canale 5 nel pieno dell’estate, in quella che poi si rivelò una delle mosse più azzeccate della storia recente di Mediaset. Lo storico game show condotto da Gerry Scotti giocò infatti d’anticipo e fidelizzò un’enorme fetta di pubblico. Dopo un anno da dominatore assoluto e incontrastato, Stefano De Martino tornò a settembre al timone di Affari Tuoi non solo senza riuscire a replicare i risultati della stagione precedente, ma uscendo ripetutamente sconfitto da Gerry Scotti nella ‘battaglia’ dei dati Auditel dell’access. Dall’inizio del 2026, tuttavia, le cose sono cambiate; De Martino è riuscito a invertire la rotta e il ‘suo’ game show ha colmato il gap fino a superare Gerry Scotti in più di un’occasione. Un trend positivo e una ‘guerra’ senza fine che continua ancora oggi: vittoria di domenica (con quasi mezzo milione di spettatori in più) per Affari Tuoi, lunedì La Ruota è volato oltre i 5 milioni (ma con De Martino alle calcagna, appena sotto la soglia).

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Il trionfo di Affari Tuoi senza Gerry Scotti: i numeri

Ieri martedì 21 aprile 2026 è arrivato un vero e proprio trionfo per Stefano De Martino, che ha approfittato dell’assenza della concorrenza di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna per certificare i suoi ottimi numeri. Affari Tuoi è volato oltre i 5 milioni e mezzo di spettatori negli ascolti tv di ieri, registrando il 25,9% di share. Un dominio che neanche il calcio (su Canale 5 è andata in onda la semifinale di ritorno di Coppa Italia Inter-Como) è riuscito a contrastare. Lo scorso 3 marzo – in occasione della semifinale d’andata – De Martino volò addirittura a 5,8 milioni di spettatori, pari al 27,4% di share. Una marcia trionfale che, come recentemente ufficializzato, proseguirà fino a luglio inoltrato, quando saranno Marco Liorni e L’Eredità a prendere il posto di Affari Tuoi in access su Rai 1.

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