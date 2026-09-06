Affari Tuoi oggi su Rai 1, il ritorno del game show con Stefano De Martino. Tutte le novità (incredibili) Torna Affari Tuoi di Stefano De Martino. Oggi 6 settembre la messa in onda durante l'access prime time di Rai 1

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Stefano De Martino torna su Rai 1 dopo una breve pausa estiva, ed è ancora una volta al timone del game show Affari Tuoi. Novità grandissime per questa stagione televisiva, dato che – in primis – il programma viene ora registrato direttamente dagli studi Rai di Milano. Le puntate vanno in onda a partire da oggi 6 settembre alle 20.35, tutti i giorni nell’access prime time di Rai 1.

Il gioco dei pacchi – prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment) – vede protagonisti i 20 rappresentanti delle regioni italiane che, puntata dopo puntata, saranno impegnati nel cercare di accaparrarsi un’ingente somma di denaro.

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Tutte le novità della nuova edizione di Affari Tuoi

La conferma più attesa è quella che vede di nuovo Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi, il famoso game show di Rai 1 che viene registrato, in questa nuova edizione televisiva, direttamente da Milano dopo l’addio al Teatro delle Vittorie di Roma. In gara venti concorrenti che arrivano in studio in rappresentanza delle rispettive regioni italiane.

Nel cast sono invece stati confermati Herbert Ballerina e Martina Miliddi, che sono stati – durante la scorsa stagione – spalla di De Martino e protagonisti dello show. Tra le novità c’è anche l’assenza di Gennarino e l’arrivo di una nuova mascotte, a cui verrà dedicato uno dei venti pacchi in gioco. Inoltre, c’è anche un pacco inedito che è presente ad ogni gara, oltre che sorprese e degli appuntamenti speciali. Tra i momenti più attesa c’è tra l’altro anche un appuntamento di prime time il 4 dicembre e l’appuntamento con la Lotteria Italia del 6 gennaio.

Il promo di Affari Tuoi che ha conquistato il web

Stefano De Martino non smette di convincere il pubblico e lo fa stavolta con quella vena ironica che lo ha sempre contraddistinto. A diventare virale è stato il nuovo promo di Affari Tuoi, in cui ha interpretato l’iconico ruolo di Totò insieme al suo compagno di avventure Herbert Ballerina. Entrambi hanno indossato cappotto col bacco e hanno scherzato dicendo: "Ma perché ridono tutti?".

Un messaggio piuttosto chiaro, quello che il conduttore ha voluto lanciare. Affari Tuoi cambia città e si trasferisce a Milano. Proprio per questo motivo, Stefano ed Herbert hanno emulato il celebre film di Totò che vedeva i famosi Totò e Peppino alle prese con un importante spostamento nella città di Milano e con un travestimento molto simile a quello di De Martino e del suo collega e amico.

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