Affari Tuoi, confermato il ritorno della Lotteria Italia: ecco quando andranno in onda le puntate con le estrazioni La nuova stagione ospiterà ancora la Lotteria Italia: i premi verranno assegnati a partiranno a fine settembre e accompagneranno il pubblico fino alla grande estrazione del 6 gennaio.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo il ritorno di Affari Tuoi previsto per domenica 6 settembre, arriva anche la conferma di un appuntamento che ormai fa parte della tradizione televisiva legata al programma di Rai 1. Anche per questa edizione, infatti, il gioco dei pacchi sarà abbinato alla Lotteria Italia, con le estrazioni dei premi giornalieri che entreranno nel vivo alcune settimane dopo l’inizio della trasmissione. Saranno Stefano De Martino e Herbert Ballerina a comunicare al pubblico le serie e i numeri dei biglietti fortunati nel corso delle puntate.

Quando inizieranno le estrazioni ad Affari Tuoi

La nuova edizione di Affari Tuoi debutterà domenica 6 settembre alle 20:35, direttamente dal nuovo studio di Milano, ma per assistere alle prime estrazioni della Lotteria Italia bisognerà aspettare ancora qualche settimana. Il primo appuntamento con i premi giornalieri è infatti fissato per lunedì 28 settembre 2026, data dalla quale prenderà ufficialmente il via la lunga serie di estrazioni televisive.

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Il meccanismo accompagnerà quindi le puntate quotidiane del programma per diversi mesi, con una prima fase destinata a concludersi il 20 dicembre. Dal 28 settembre al 20 dicembre verranno assegnati premi giornalieri da 10 mila euro, mentre nell’ultima settimana prima di Natale la cifra aumenterà ulteriormente. Dal 21 al 27 dicembre, infatti, ogni biglietto estratto durante Affari Tuoi permetterà di vincere 20 mila euro, creando una sorta di crescendo che condurrà direttamente all’appuntamento più atteso, quello con l’estrazione finale.

L’estrazione finale del 6 gennaio ad Affari Tuoi

Il percorso della Lotteria Italia non terminerà con le puntate natalizie di Affari Tuoi. Come da tradizione, infatti, la grande estrazione finale è prevista per il 6 gennaio 2027 e sarà trasmessa in diretta su Rai 1, con l’assegnazione dei premi milionari ai possessori dei biglietti vincenti. Per partecipare alle estrazioni giornaliere sarà necessario acquistare il biglietto della Lotteria Italia, disponibile al costo di 5 euro anche online, nelle tabaccherie e presso i rivenditori autorizzati. Ogni tagliando avrà un codice associato e, per concorrere alle estrazioni dei premi quotidiani, il codice dovrà essere comunicato entro domenica 13 dicembre 2026.

Stefano De Martino e Herbert Ballerina di nuovo insieme

Stefano De Martino e Herbert Ballerina, che avranno il compito di annunciare serie, numero e città di vendita dei biglietti estratti. Nelle precedenti edizioni, questo momento era diventato anche uno dei siparietti più riconoscibili del programma, grazie agli interventi ironici di Herbert Ballerina, spesso accompagnati da trovate eccentriche e piccoli sketch. La Lotteria Italia tornerà dunque a intrecciarsi con il destino dei concorrenti e con le puntate quotidiane di Affari Tuoi, in un appuntamento che partirà il 28 settembre e proseguirà fino al 27 dicembre, prima di lasciare spazio alla grande estrazione del 6 gennaio 2027.

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