Affari Tuoi torna in Tv stasera, ma De Martino cancella altre quattro puntate: il nuovo calendario tra Mondiali e ferie Dopo due giorni di stop, Affari Tuoi torna stasera 20 giugno ma dovrà fare nuovamente i conti con la Coppa del Mondo 2026: ecco tutte le variazioni di palinsesto fino al 26 giugno.

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Affari Tuoi torna regolarmente in onda questa sera, sabato 20 giugno 2026, ma nel suo orizzonte continua una programmazione fortemente condizionata dalla Coppa del Mondo 2026 trasmessa su Rai 1. Il gioco dei pacchi è infatti uno dei programmi più penalizzati dagli spazi riservati alle partite del Mondiale, con diverse puntate cancellate per lasciare spazio alle dirette calcistiche.

Affari Tuoi stasera torna in onda prima di Germania-Costa d’Avorio (20 giugno)

Reduce da due puntate saltate giovedì e venerdì, Stefano De Martino questa sera si riprenderà lo slot dell’access prime time di Rai 1 con una nuova puntata di Affari Tuoi. L’inizio è fissato alle 20.35, con una durata leggermente inferiore rispetto al consueto e la chiusura prevista intorno alle 21.20, quando la linea passerà al prepartita di Germania-Costa d’Avorio condotto da Paola Ferrari.

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Il programma torna così in onda dopo la puntata di mercoledì, che aveva visto la concorrente molisana Dalila tornare a casa con un premio da 100mila euro al termine di una serata particolarmente emozionante.

Il calendario di Affari Tuoi: altre sospensioni nei prossimi giorni

Dopo la messa in onda di questa sera, la programmazione di Affari Tuoi tornerà a subire diverse interruzioni a causa delle partite dei Mondiali 2026. Il programma non andrà in onda domenica 21 giugno e lunedì 22 giugno, mentre sarà regolarmente trasmesso martedì 23 giugno.

Nuovo stop mercoledì 24 giugno per lasciare spazio alla diretta di Svizzera-Canada. Il gioco dei pacchi tornerà poi giovedì 25 giugno, prima di un’ulteriore pausa venerdì 26 giugno a causa della partita Norvegia-Francia.

Ricordiamo che Affari Tuoi dovrebbe concludere la stagione televisiva a metà luglio, prima della consueta pausa estiva. Stefano De Martino passerà il testimone a L’Eredità summer Edition di Marco Liorni e tornerà poi alla guida del programma a inizio settembre. Nel frattempo, su Canale 5, Gerry Scotti continuerà a presidiare l’access prime time con La Ruota della Fortuna, che anche quest’anno proseguirà la propria programmazione estiva senza interruzioni.

Il calendario dei prossimi giorni

Sabato 20 giugno: Affari Tuoi va in onda

Affari Tuoi va in onda Domenica 21 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Belgio-Iran).

Affari Tuoi non va in onda (Belgio-Iran). Lunedì 22 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Argentina-Austria).

Affari Tuoi non va in onda (Argentina-Austria). Martedì 23 giugno: Affari Tuoi va in onda.

Affari Tuoi va in onda. Mercoledì 24 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Svizzera-Canada)

Affari Tuoi non va in onda (Svizzera-Canada) Giovedì 25 giugno: Affari Tuoi va in onda.

Affari Tuoi va in onda. Venerdì 26 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Norvegia-Francia).

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