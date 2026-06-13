Affari Tuoi torna in onda (ma per poco), saltano altre quattro puntate: la nuova programmazione Dopo il doppio stop, Affari Tuoi va in onda sabato 13 e domenica 14 giugno ma sarà un ritorno a intermittenza a causa dei Mondiali 2026: ecco i giorni in cui salta la puntata.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Il palinsesto di Rai 1 subisce una nuova scossa a causa dei Mondiali di calcio 2026. Tra partite in chiaro e prime serate dedicate al torneo calcistico più atteso dell’anno, anche uno dei programmi più seguiti del daytime serale cambia ritmo. Si tratta di Affari Tuoi, che dopo aver saltato le puntate di giovedì 11 e venerdì 12, stasera 13 giugno torna in onda, ma all’orizzonte sono previste nuove soste. Il motivo è la copertura dei match trasmessi in prima serata sulla prima rete (QUI il calendario completo), che occupano la stessa fascia oraria del gioco dei pacchi. Il risultato è un calendario frammentato che porterà a diverse puntate saltate nell’arco della prossima settimana. Una programmazione "a singhiozzo" destinata a proseguire per tutta la fase iniziale del torneo.

Affari Tuoi torna in onda dopo il doppio stop: De Martino c’è stasera e domani su Rai 1

La causa delle continue variazioni è l’arrivo della Coppa del Mondo 2026, che sta progressivamente occupando gli spazi più importanti del palinsesto Rai. Quando il calcio scende in campo alle 21, la programmazione di Rai 1 viene completamente rivoluzionata, con conseguente stop per il game show condotto nella fascia access prime time. Nello specifico, Affari Tuoi ha lasciato spazio ieri e l’altro ieri ai match Messico-Sud Africa e Canada-Bosnia Erzegovina, con Gerry Scotti e la sua Ruota della Fortuna rimasto a presidiare la fascia serale nella categoria game show. De Martino, però, dopo il doppio stop ravvicinato tornerà in onda con Affari Tuoi già da questo weekend, con la messa in onda confermata per stasera – sabato 13 – e domenica 14 giugno 2026.

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La programmazione dei prossimi giorni: in arrivo altre 4 puntate cancellate

Il calendario dei prossimi giorni però è tutt’altro che lineare, e lo show di Rai 1 è atteso da una settimana totalmente stravolta. Dopo la breve ripresa nel fine settimana, il programma tornerà a fermarsi più volte a causa della programmazione dei match mondiali su Rai 1.

Nel dettaglio, Affari Tuoi salterà l’emissione di lunedì sera (15 giugno) per lasciare spazio a Belgio–Egitto, e quella di martedì 16 giugno quando la prima rete trasmetterà Francia–Senegal in prima serata. In queste giornate il game show non troverà spazio nel palinsesto. Mercoledì, invece, la situazione cambia e il programma tornerà regolarmente in onda perché la partita in cartello su Rai 1 – Inghilterra-Croazia – inizierà alle ore 22 italiane. Ma la tregua durerà poco: giovedì 18 e venerdì 19 sono in calendario alle 21 altri incontri di grande richiamo, rispettivamente Svizzera–Bosnia e USA–Australia, che nuovamente sostituiranno la messa in onda di Affari Tuoi, che invece sarà regolarmente trasmesso sabato 20 e domenica 21 giugno.

Questo il recap del calendario dei prossimi giorni di Affari Tuoi:

Sabato 13 giugno: Affari Tuoi va in onda

Affari Tuoi va in onda Domenica 14 giugno: Affari va in onda

Affari va in onda Lunedì 15 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Belgio-Egitto)

Affari Tuoi non va in onda (Belgio-Egitto) Martedì 16 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Francia-Senegal)

Affari Tuoi non va in onda (Francia-Senegal) Mercoledì 17 giugno: Affari Tuoi va in onda

Affari Tuoi va in onda Giovedì 18 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Svizzera-Bosnia)

Affari Tuoi non va in onda (Svizzera-Bosnia) Venerdì 19 giugno: Affari Tuoi va in onda (Usa-Australia)

Affari Tuoi va in onda (Usa-Australia) Sabato 20 giugno: Affari Tuoi va in onda

Affari Tuoi va in onda Domenica 21 giugno: Affari Tuoi non va in onda

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