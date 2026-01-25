Affari Tuoi, torna Herbert Ballerina, Martina resta ma diventa un caso: “Chi parlava male di Samira Lui che dice?” Ascolti record, la novità Martini Miliddi e il ritorno annunciato di Herbert: il nuovo assetto nel cast di Affari Tuoi accende il dibattito tra i fan.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Affari Tuoi cresce negli ascolti e, dopo un lungo inseguimento, ha finalmente raggiunto il competitor La Ruota della Fortuna, che da settembre spadroneggiava in access prime time. Il gioco dei pacchi di Stefano De Martino, però, proprio in questi giorni sta facendo discutere anche per una questione "interna", ovvero l’ingresso nel cast della ballerina Martina Miliddi, che da lunedì 19 gennaio ha rimpiazzato Herbert Ballerina come special guest star del programma.

Affari Tuoi, l’arrivo di Martina Miliddi fa discutere

Herbert Ballerina, amico di Stefano De Martino e suo "socio" di scorribande televisive, è stato la novità stagionale di Affari Tuoi. Dallo scorso autunno è entrato in ianta stabile nel cast del programma di Rai 1 per portare freschezza e un pizzico di imprevedibilità alle puntate: un esperimento riuscito da parte degli autori, pensato per svecchiare il format e guadagnare terreno contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Da lunedì scorso, però, Herbert è sparito improvvisamente da Affari Tuoi per non precisate "questioni personali" e al suo posto è arrivata Martina Miliddi, ballerina ed ex volto di Amici, che ha animato le ultime sei puntate con simpatici balletti insieme ai concorrenti. La novità sembra aver funzionato sul fronte degli ascolti: le metriche Auditel del programma sono in costante crescita e negli ultimi giorni De Martino ha rivaleggiato ad armi pari con Gerry Scotti, arrivando anche a superarlo in un paio di occasioni. Lato social, invece, gli effetti sono stati più eterogenei, scatenando reazioni contrastanti da parte del pubblico, diviso tra chi ha apprezzato la new entry nel cast di Affari Tuoi e chi, invece, ha avuto qualcosa da ridire.

Affari Tuoi, stasera torna Herbert Ballerina (25 gennaio)

Herbert Ballerina dovrebbe rientrare in studio a partire dalla puntata di domenica 25 gennaio. A svelarlo è stato De Martino nel corso dell’emissione di ieri sera, quando ha annunciato il ritorno imminente della sua spalla comica:

"Devo darvi lo spoiler, lo svelo: abbiamo trovato Herbert. Se tutto va bene arriva domani, è in viaggio".

Rimane ora da capire quale sarà il destino di Martina Miliddi, alla quale sono bastate una manciata di puntate per diventare un volto riconoscibile — e chiacchierato — del programma. La ballerina 26enne sarda, recentemente apparsa anche nel film campione d’incassi Buen Camino di Checco Zalone, secondo rumors filtrati dalla redazione dovrebbe restare ad Affari Tuoi con un ruolo fisso, portando in pianta stabile nel programma una presenza femminile.

Le reazioni del web

In attesa di scoprire che fine farà Martina dopo il ritorno di Herbert Ballerina, possiamo registrare quelli che sono gli umori del web riguardo al suo ruolo ad Affari Tuoi. Come detto, sui social non sono mancate le critiche di chi non ha gradito la novità dei suoi stacchetti musicali. "Sempre balletti ammiccanti: il programma è seguito dai bambini, bell’esempio per bambini e bambine. Il ruolo delle donne non cambia mai. Ballerini maschi non esistono?", ha polemizzato un utente su X. Qualcuno ha fatto riferimento alle critiche ricevute da Samira Lui a La Ruota della Fortuna, che nei mesi scorsi ha subito attacchi spesso ingenerosi per il suo ruolo al fianco di Gerry Scotti: "Ora chi parlava male di Samira lui che dice?". Mentre diversi telespettatori considerano la new entry poco attinente al format: "Non c’entra niente con Affari Tuoi." In molti, va detto, hanno invece apprezzato le performance di Martina e sperano in una sua conferma. C’è chi scrive: "Veramente brava, ha dato un pizzico di allegria con i suoi stacchetti. Se non piace cambiate canale", oppure: "Ma su è carina, educata, giovane e sa ballare bene… ha avuto questa opportunità …mi chiedo perché tante critiche", e ancora: "Spero resti anche dopo il ritorno di Herbert", "Bhe anche all’ eredità c è la scossa..ed è un programma culturale!", "Uno stacco ci vuole", "È il suo lavoro! Balla come cavolo vuole lei …..lo fanno tutte le ballerine nn fa nulla di male!".

Potrebbe interessarti anche