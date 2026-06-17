Affari Tuoi, Thanat e Lupo verso l’addio: la rivoluzione (obbligata) di Stefano De Martino Il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 rischia di perdere due volti storici del cast: confermato il fedelissimo Ballerina, perché e cosa cambierà

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

La prossima stagione di Affari Tuoi si preannuncia ricca di novità. Il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, infatti, si prepara a trasferirsi a Milano a partire da settembre, dopo anni di registrazioni al Teatro delle Vittorie di Roma. Una svolta logistica importante che potrebbe avere conseguenze dirette anche sul destino di due volti ormai simbolo del programma: Thanat e Lupo. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Affari Tuoi, il trasferimento di De Martino a Milano dietro due addii?

Pur non facendo ufficialmente parte del cast, Thanat e Lupo sono diventati negli anni presenze fisse dell’universo di Affari Tuoi, sia nell’era targata Amadeus sia successivamente con Stefano De Martino. Il trasferimento della produzione a Milano, tuttavia, potrebbe segnare la fine della loro esperienza nel programma. A partire dal prossimo settembre, infatti, le riprese di Affari Tuoi si terranno nel capoluogo lombardo; dietro il ‘trasloco’ ci sarebbero diverse motivazioni. Da un lato la vendita del Teatro delle Vittorie di Roma – storica ‘casa’ del programma – ha reso necessario individuare una nuova sede, dall’altro c’è anche la volontà di disporre di uno studio più grande, con l’obiettivo di trasformare il format in uno show ancora più spettacolare. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, nella scelta avrebbe avuto un peso anche il desiderio di De Martino di tornare a stare stabilmente a Milano, città dove vive il figlio Santiago insieme all’ex moglie Belén Rodríguez.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Thanat e Lupo: il loro futuro (incerto) ad Affari Tuoi

La nuova ‘era’ milanese di Affari Tuoi – come anticipato – rischia di dovere rinunciare a due volti simbolo del game show di Rai 1. Difficilmente, infatti, Thanat e Lupo potrebbero continuare a presenziare regolarmente alle registrazioni affrontando continui spostamenti tra Roma e Milano. L’unica possibilità per garantire la loro permanenza sarebbe una promozione a membri effettivi del cast, ipotesi che al momento non sembra essere sul tavolo. A rendere ancora più incerto il loro futuro c’è anche il progressivo ridimensionamento del loro ruolo all’interno della trasmissione. Se nella passata stagione Thanat era infatti spesso protagonista di siparietti e scambi comici con Stefano De Martino, negli ultimi mesi il suo spazio si è notevolmente ridotto. Oggi il conduttore si limita generalmente a coinvolgere lui e Lupo per un rapido pronostico sul finale della partita, e non sempre accade in ogni puntata. Un cambiamento dovuto anche e soprattutto all’arrivo, da gennaio 2026, di Herbert Ballerina, fedelissimo di Stefano De Martino e diventato la principale spalla del conduttore.

Potrebbe interessarti anche