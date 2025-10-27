Affari Tuoi, svolta Rai: De Martino 'tagliato' e basta trucchetti. La reazione di Mediaset
Il game show di Rai 1 ridurrà il minutaggio delle sue puntate per non penalizzare la prima serata, ma La Ruota di Gerry Scotti continua a dilagare negli ascolti
Aria di cambiamento in Rai e ad Affari Tuoi. In piena ‘guerra’ all’ultimo spettatore contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti negli ascolti tv, il game show di punta di Rai 1 condotto da Stefano De Martino ridurrà il minutaggio delle sue puntate. Ad annunciarlo è il direttore Intrattenimento Prime Time della tv pubblica Wililiams Di Liberatore che, con un nota ufficiale, ha fatto sapere di essere intenzionato a ‘tutelare’ la partenza della prima serata di Rai 1. Scopriamo cosa succederà e tutti i dettagli.
Affari Tuoi, durata ridotta: perché e cosa cambia per Stefano De Martino
"È una scelta che abbiamo iniziato ad adottare in parte già nella settimana passata e che stiamo perfezionando in questi giorni" ha dichiarato Williams Di Liberatore. Attraverso un comunicato stampa il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai ha fatto sapere che Affari Tuoi ridurrà il suo minutaggio per non penalizzare la prima serata della rete ammiraglia della tv di Stato. Nella battaglia contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti nell’access prime degli ascolti tv, infatti, spesso le puntate del game show di Rai 1 sono sfociate anche oltre le 21:50, costringendo di fatto fiction e film della prima serata a partire dopo gli spot pubblicitari alle 22: "Si tratta di una decisione esclusivamente orientata al rispetto dei telespettatori al fine di poter godere della programmazione in orari più accessibili a tutti"
Dopo l’introduzione di un’anteprima più lunga, Affari Tuoi stava ‘dilagando’ nel palinsesto anche e soprattutto per raccogliere più pubblico e raggiungere i numeri di Gerry Scotti (La Ruota della Fortuna spesso e volentieri chiude alle 21:55). D’ora in avanti, però, si cambia. "Per consentire una partenza adeguata della programmazione di prima serata ho deciso di tagliare alcuni minuti al programma Affari Tuoi, in modo da ottimizzare l’inizio dei programmi di prime time" ha spiegato Di Liberatore, chiarendo: "Naturalmente è una ottimizzazione fatta sulla base delle serate e della lunghezza dei programmi che seguono e che precedono Affari Tuoi, cercando di non penalizzare di molto la performance degli ascolti.
La scelta Rai e la concorrenza Mediaset: la battaglia degli ascolti continua
Nella sua nota ufficiale Williams Di Liberatore si è anche concesso una ‘frecciata’ alla concorrenza Mediaset: "Spero che tale decisione possa essere funzionale ad adottare meccanismi virtuosi, anche da parte degli altri editori, per consentire di anticipare ulteriormente tutti lo start delle prime serate nel rispetto del pubblico". Difficile, tuttavia, che il Biscione possa seguire l’esempio, anche e soprattutto dal momento che La Ruota della Fortuna continua a dominare negli ascolti tv con ‘puntate fiume’ che raccolgono numeri da record nell’access prime time di Canale 5 spesso fino alle 21:55.
