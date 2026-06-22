De Martino ‘stoppato’ dalla Rai, Affari Tuoi salta anche stasera 22 giugno. Cosa va in onda al suo posto e quando torna in onda Anche stasera il gioco dei pacchi sarà messo in pausa per fare spazio al calcio. E per l'ex ballerino i sacrifici non finiscono qui. Ecco che cosa succederà in dettaglio.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Salta ancora una volta Affari Tuoi, e Stefano De Martino resta a guardare. Il gioco dei pacchi sta subendo da giorni l’alternanza (inevitabile) con le partite del Mondiale 2026 trasmesse su Rai 1. E anche questa sera al conduttore toccherà (al pari di Pino Insegno con Reazione a Catena) cedere il posto a un big match, lasciando aperta la strada alla concorrenza su Canale 5. Ma lo spiacevole imprevisto, per l’ex ballerino, è destinato a ripetersi ulteriormente nel corso della settimana. Con un andamento a singhiozzo che certamente non farà piacere agli appassionati del game show Rai. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Affari Tuoi, l’ennesimo stop di De Martino per i Mondiali

Un altro stop imposto dall’alto, questa sera, colpirà Affari Tuoi su Rai 1. Il programma che da mesi si contende l’access prime time, in una lotta titanica con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, farà spazio per l’ennesima volta a una partita dei Mondiali di calcio. Oggi tocca ad Argentina-Austria, attesa alle 19 e potenzialmente una manna dal cielo per il servizio pubblico, data la presenza in campo della stella Messi.

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Nel frattempo, però, Stefano De Martino è obbligato a fari da parte senza troppe cerimonie. Il nuovo pupillo di Viale Mazzini non potrà scontarsi con i rivali di Mediaset. E per di più non gioverà al confronto il fatto che La Ruota, questa estate, non andrà in vacanza. Così Stefano resterà in panchina ancora per un po’, con la prospettiva di dover riprendere a rincorrere i competitor a settembre da una posizione di netto svantaggio

Quando ‘salta’ Affari Tuoi questa settimana

Beffa nella beffa, nel corso della settimana Affari Tuoi si fermerà altre due volte. Sempre per dare priorità alle partite di calcio della Coppa del Mondo. Ecco il calendario completo degli ‘stop’:

Lunedì 22 giugno : Affari Tuoi non va in onda (Argentina-Austria)

: Affari Tuoi non va in onda (Argentina-Austria) Martedì 23 giugno : Affari Tuoi va in onda regolarmente

Mercoledì 24 giugno: Affari Tuoi salta (Svizzera-Canada)

Giovedì 25 giugno : Affari Tuoi va in onda

Venerdì 26 giugno: Affari Tuoi salta ancora (Norvegia-Francia).

L’estate senza De Martino e i preparativi per la nuova stagione

Conclusa la staffetta con i Mondiali, per Affari Tuoi e De Martino sarà tempo di ferie estive. Il gioco dei pacchi infatti andrà in vacanza dal 19 luglio. E lascerà spazio a nuove (per così dire) proposte come L’Eredità Estate con Marco Liorni su Rai 1. Intano Gerry su Canale 5 potrà continuare la cavalcata trionfale in compagnia di Samira Lui, nella sfida dell’access che lo vede di nuovo in vantaggio dopo un recupero notevole a inizio anno per Affari Tuoi.

Quanto a De Martino, per lui si intensificheranno in ogni caso i preparativi per Sanremo 2027. Il doppio ruolo di conduttore e direttore artistico significherà una marea di lavoro nei mesi invernali, fino al periodo ‘clou0 a febbraio. L’estate potrà quindi aiutarlo a ricaricare in attesa del rush più duro. E magari inventarsi qualcosa di nuovo per insidiare ancora una volta i dominio di Gerry e soci.

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