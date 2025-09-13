Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Affari tuoi, Stefano De Martino sepolto dalle critiche: la Rai corre ai ripari e cambia tutto, la rivoluzione

Un allestimento che ha diviso, i social in rivolta e le prime correzioni di rotta: il gioco dei pacchi cerca di ritrovare la sua identità in un momento complicato.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Il ritorno di Affari Tuoi con Stefano De Martino alla conduzione era atteso con curiosità, anche perché la Rai aveva deciso di presentarlo in una veste rinnovata. Un cambiamento che però non ha convinto tutti e che ha portato a discussioni accese sui social e in tv. Ora, dopo poche settimane, si torna a parlare dello studio e delle mosse che l’azienda sta studiando per rispondere a un pubblico più esigente che mai.

Affari tuoi: le critiche al nuovo studio

Il set, inaugurato con la prima puntata della stagione, voleva sorprendere: mattoni a vista, tonalità scure, dettagli in legno e concorrenti disposti su banconi separati, come in un vero centro di smistamento pacchi. Una scelta stilistica netta, che però molti hanno trovato poco adatta. "Lo studio invecchiato di vent’anni", "Sembra di essere in un magazzino, molto cupo", "Ricorda quello de I Soliti Ignoti del 2007-2008": i commenti raccolti online hanno raccontato di un pubblico poco entusiasta, tanto da spingere la produzione a correre ai ripari e pensare a modifiche immediate. Intanto, lo studio è stato un po’ alleggerito: al centro dello studio è stata inserita una scritta luminosa con il titolo del programma, mentre tutti i mattoni rosso scuro sono stati dipinti di bianco.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Stefano De Martino e il problema degli ascolti

Accanto alle critiche estetiche, c’è un tema ben più delicato: gli ascolti. Affari Tuoi resta seguito da milioni di spettatori, ma il confronto con Canale 5 è stato duro. La Ruota della Fortuna, tornata a sorpresa già in estate, ha saputo conquistare grandi numeri, mettendo in difficoltà la Rai. Il pubblico sembra apprezzare la possibilità di giocare da casa, partecipando attivamente e mettendo alla prova le proprie capacità, mentre con Affari Tuoi l’esperienza resta più passiva, limitata al tifo per un concorrente. Una differenza che potrebbe spiegare l’attuale vantaggio di Gerry Scotti, E che costringerebbe la rete del servizio pubblico a pensare a nuovi modi per sorprendere i fan.

Il cambio porterà davvero dei miglioramenti nel gradimento?

La domanda è inevitabile: davvero lo studio può essere il punto debole del programma? Alcuni analisti pensano di no, ricordando che il format dei pacchi vive soprattutto delle storie dei concorrenti e dell’empatia che si crea con chi gioca. Lo stile grafico e scenografico può contare, ma fino a un certo punto. La Rai ha scelto di intervenire subito, ma il vero nodo resta capire come rendere il programma più dinamico e competitivo nell’access prime time.

Ad ogni modo, il cambio di studio è solo l’inizio di un percorso. Si punta a restituire leggerezza e calore all’atmosfera del programma, senza perdere di vista la sfida con la concorrenza. Perché in una fascia oraria tanto importante non bastano i ritocchi estetici: Affari Tuoi dovrà ritrovare quello spirito capace di riunire famiglie e generazioni davanti alla tv, se vuole davvero invertire la rotta.

Potrebbe interessarti anche

Affari tuoi - De Martino

Affari Tuoi, quando inizia e come cambia il gioco dei pacchi: De Martino riparte con l’incubo Scotti

La stagione 2025/2026 di Affari Tuoi inizia martedì 2 settembre, con regolamento agg...
Affari Tuoi, la Rai stoppa De Martino: perché stasera 5 settembre non va in onda

Affari Tuoi, stasera niente puntata: De Martino si ferma dopo due flop (e Gerry Scotti festeggia)

Stasera - venerdì 5 settembre - Affari Tuoi lascia spazio su Rai 1 al match Italia-E...
Stefano De Martino - Affari Tuoi

Affari Tuoi, Rai al contrattacco dopo l’esordio flop: cosa cambia dopo l’errore che ha favorito Gerry Scotti

La seconda puntata del game show condotto da Stefano De Martino in onda stasera sarà...
Stefano De Martino, è l'inizio della fine - Social sotto choc per la vittoria di Gerry Scotti

De Martino, è l'inizio della fine di Affari Tuoi? Social spietati dopo la vittoria di Gerry Scotti: "È finita la pacchia"

Affari Tuoi perde la prima sfida negli ascolti contro La Ruota della Fortuna e sui s...
Affari Tuoi 11 settembre 2025

Affari Tuoi, Marion sbaglia tutto ma si salva nel finale: "Partita da infarto"

La concorrente del Trentino elimina tutti i pacchi con cifre grosse, ma si salva con...
Gerry Scotti - Stefano De Martino

La Ruota della Fortuna, numeri da record per Gerry Scotti (in attesa di Affari Tuoi): la sfida a De Martino è lanciata

Il conduttore Mediaset si gode i risultati da urlo del game show nell’access prime t...
Affari Tuoi - La Ruota della Fortuna

Affari Tuoi, la Rai trova il rimpiazzo di De Martino: soffiato uno storico show a Mediaset per fermare Gerry Scotti

Stando alle ultime indiscrezioni la tv di Stato vorrebbe assicurarsi il titolo del B...
Gerry Scotti - Stefano De Martino

Gerry Scotti e Stefano De Martino, il botta e risposta che anticipa la sfida dell'access: "Rispetto"

Il conduttore de LA Ruota della Fortuna svela uno scambio di messaggi con il giovane...
Affari Tuoi cosa è successo: puntata 6 settembre 2025

Affari Tuoi, De Martino show con la cassarea ma il web protesta per la puntata ‘infinita’: “Non se ne può più”

Fulvio incassa 18mila euro, ma i social protestano: la puntata di Affari Tuoi del 6 ...

Personaggi

Nicla Ozenda

Nicla Ozenda
Massimiliano Rosolino

Massimiliano Rosolino
Dalila Di Lazzaro

Dalila Di Lazzaro
Alvise Rigo

Alvise Rigo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963