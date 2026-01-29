Trova nel Magazine
Affari Tuoi, riscossa De Martino (con Martina Miliddi): i numeri della rimonta inattesa a La Ruota della Fortuna

I numeri delle ultime settimane stanno premiando il game show di punta dell’access di Rai 1, che ha raggiunto (e superato) Gerry Scotti: il focus sugli ascolti

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Stefano De Martino si gode un 2026 da sogno. Purtroppo segnato dal lutto per la scomparsa del padre, l’inizio del nuovo anno del conduttore si sta rivelando un ottimo momento per Affari Tuoi, che continua a macinare ascolti. I numeri delle ultime settimane – e in particolare da quando Martina Miliddi è sbarcata nel game show – stanno premiando l’access prime time di Rai 1, in grado di raggiungere (e superare) anche la concorrenza di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Scopriamo tutti i dettagli.

Affari Tuoi vola, il segreto di Stefano De Martino è anche Martina Miliddi

Il boom in prima serata dell’Epifania con le Speciale Lotteria Italia ha ‘lanciato’ Affari Tuoi, che in questo 2026 sta registrando ottimi ascolti nell’access prime time di Rai 1. Il game show ha fatto segnare un’impennata anche e soprattutto dall’arrivo di Martina Miliddi, sbarcata alla corte di Stefano De Martino lo scorso 19 gennaio. Inizialmente arrivata per ‘sostituire’ Herbert Ballerina (impegnato in uno spettacolo teatrale), la ballerina ex Amici di Maria De Filippi è diventata rapidamente uno dei volti più amati del programma e il ‘pacco ballerina’ uno dei momenti più attesi dopo, ovviamente, il cane Gennarino. Da quel giorno Affari Tuoi è stato quasi sempre in crescita, fino a completare anche la rimonta ai danni de La Ruota della Fortuna. Ieri mercoledì 28 gennaio 2026, infatti, De Martino ha superato nuovamente Gerry Scotti e la concorrenza di Canale 5, coronando un mese da sogno per il suo show, che mira ora a imporsi definitivamente nell’access prime time dei dati Auditel come lo scorso anno prima dell’arrivo de La Ruota, che in estate giocò d’anticipo e fece tremare a lungo De Martino. E a proposito di estate, quest’anno Affari Tuoi lascerà spazio a un nuovo show condotto da Nicola Savino.

Focus ascolti tv: Affari Tuoi vs La Ruota, tutti i numeri della rimonta

Di seguito tutti i dati nel dettaglio della sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna nell’access prime degli ascolti tv a partire dal 19 gennaio (data dell’arrivo di Martina Miliddi su Rai 1), fino al sorpasso di Stefano De Martino su Gerry Scotti registrato ieri:

  • Lunedì 19 gennaio 2026: Affari Tuoi 25,4% di share (5.412.000 spettatori) – La Ruota della Fortuna 26,6% di share (5.641.000 spettatori)
  • Martedì 20 gennaio 2026: Affari Tuoi 23,6% di share (5.195.000 spettatori) – La Ruota della Fortuna 26,6% di share (5.334.000 spettatori)
  • Mercoledì 21 gennaio 2026: Affari Tuoi 23,4% di share (4.876.000 spettatori) – La Ruota della Fortuna 26,7% di share (5.608.000 spettatori)
  • Giovedì 22 gennaio 2026: Affari Tuoi 24,7% di share (5.270.000 spettatori) – La Ruota della Fortuna 24,4% di share (5.201.000 spettatori)
  • Venerdì 23 gennaio 2026: Affari Tuoi 24,4% di share (4.850.000 spettatori) – La Ruota dei Campioni in prima serata 23,6% di share (4.611.000 spettatori) e 22,4% di share (3.665.000 spettatori)
  • Sabato 24 gennaio 2026: Affari Tuoi 24,6% di share (4.443.000 spettatori) – La Ruota della Fortuna 24,2% di share (4.371.000 spettatori)
  • Domenica 25 gennaio 2026: Affari Tuoi 23,3% di share (4.682.000 spettatori) – La Ruota della Fortuna 23,8% di share (4.774.000 spettatori)
  • Lunedì 26 gennaio 2026: Affari Tuoi 24,5% di share (5.301.000 spettatori) – La Ruota della Fortuna 25,4% di share (5.462.000 spettatori)
  • Martedì 27 gennaio 2026: Affari Tuoi 23,6% di share (4.973.000 spettatori) – La Ruota della Fortuna 25,2% di share (5.273.000 spettatori)
  • Mercoledì 28 gennaio 2026: Affari Tuoi 23,3% di share (4.966.000 spettatori) – La Ruota della Fortuna 23,1% di share (4.889.000 spettatori)

