Affari Tuoi, la Rai chiede gli straordinari a De Martino: la programmazione natalizia contro Gerry Scotti Dopo avere saltato due appuntamenti per fare spazio alla Nazionale il game show di Rai 1 proseguirà senza stop fino alle festività per sfidare La Ruota

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Affari Tuoi va a caccia de La Ruota della Fortuna e si prepara per una lunga cavalcata. Archiviato il doppio stop per lasciare spazio alle partite della Nazionale italiana, infatti, Stefano De Martino proseguirà senza interruzioni fino alle festività natalizie. A fine anno il game show di Rai 1 salterà solo due appuntamenti per le feste, cercando di ‘marcare’ Gerry Scotti, che continua a dominare negli ascolti tv dell’access prime. Scopriamo tutta la nuova programmazione nel dettaglio.

Affari Tuoi, il calendario natalizio: ecco quando Stefano De Martino si fermerà

Ieri domenica 16 novembre 2025 è stata l’ultima puntata di Affari Tuoi a ‘saltare’ per fare spazio al calcio. Stefano De Martino, infatti, è stato costretto a un doppio stop in una sola settimana per le partite della Nazionale di Rino Gattuso, impegnata nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026, ma da ora in avanti non ci saranno più interruzioni fino a Natale. Proprio come lo scorso anno, durante le festività Affari Tuoi si fermerà solo due giorni: mercoledì 24 dicembre 2025 (la vigilia di Natale) e mercoledì 31 dicembre 2025 per la notte di San Silvestro. Confermati, invece, gli appuntamenti di Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre) e Capodanno (1° gennaio 2026). A contrario della passata stagione, però, Affari Tuoi e De Martino non sono più i dominatori indiscussi degli ascolti e non potranno rilassarsi. In tutti i giorni di messa in onda il game show di Rai 1 sarà costretto a rincorrere La Ruota della Fortuna su Canale 5. Di seguito il calendario completo della programmazione di Affari Tuoi, che non andrà in onda:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mercoledì 24 dicembre 2025 : vigilia di Natale

: vigilia di Natale Mercoledì 31 dicembre 2025: vigilia di Capodanno/notte di San Silvestro

Il gioco dei ‘pacchi’ di Stefano De Martino andrà invece in onda:

Giovedì 25 dicembre 2025: Natale

Venerdì 26 dicembre 2025: Santo Stefano

Mercoledì 1° gennaio 2026: Capodanno

Dopo il doppio stop della scorsa settimana (quando sono saltati sia l’appuntamento di giovedì che di domenica), dunque, Stefano De Martino si prepara a una lunga cavalcata e, soprattutto, alla rincorsa a Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna – pronti a sbarcare anche in prima serata – nei dati Auditel.

Potrebbe interessarti anche