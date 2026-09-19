Affari Tuoi, De Martino ci ripensa e 'cancella' lo show di Herbert Ballerina: come cambia il programma La produzione del format di Rai 1 cambia idea sul Contro Pacco di Herbert Ballerina: da ottobre la novità sarà cancellata e torneranno i 10 mila euro.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

‘Breve ma intenso’, come si suol dire. Un’espressione che calza a pennello proprio su una delle novità introdotte nella nuova edizione del format condotto da Stefano De Martino, Affari Tuoi e che, invece, pare abbia i giorni contati. Ci riferiamo al Contro Pacco affidato a Herbert Ballerina, diventato in poche settimane uno degli elementi più discussi del game show di Rai 1. Sembra che la trovata comica non abbia convinto una parte del pubblico, e ciò avrebbe alimentato commenti e critiche sui social. Ora, secondo quanto riportato da BlogTvItaliana, la produzione avrebbe deciso di intervenire sul meccanismo a partire dalle puntate di ottobre. Ma vediamo meglio tutti i dettagli.

Affari Tuoi, la Rai potrebbe cancellare il Contro Pacco di Herbert Ballerina

Il programma di Rai 1 potrebbe però andare incontro a una piccola rivoluzione. Stando all’indiscrezione lanciata da BlogTvItaliana (non è, quindi, una cosa confermata poiché non c’è nulla di ufficiale), la produzione avrebbe deciso di ridimensionare alcuni degli elementi più spettacolari e comici introdotti recentemente, nel tentativo di riportare il programma maggiormente al suo meccanismo originale. Tra le novità destinate (forse) a scomparire da ottobre ci sarebbe il Contro Pacco, segmento affidato a Herbert Ballerina che non avrebbe conquistato il pubblico. Al suo posto dovrebbe tornare il tradizionale pacco da 10 mila euro. Secondo BlogTvItaliana: "A partire dalle puntate in onda dal mese di ottobre uno dei segmenti comici che fanno parte delle novità del programma sarà cancellato…"

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La presenza di Herbert Ballerina, comunque, non sarebbe in discussione: l’attore dovrebbe continuare a essere parte integrante del cast, mantenendo i suoi momenti di interazione con Stefano De Martino e Martina Miliddi. L’obiettivo della modifica sarebbe quindi soprattutto quello di rendere più essenziale la trasmissione, riducendo gli spazi che si allontanano dal meccanismo centrale del gioco.

Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, continua la sfida degli ascolti

La sfida televisiva tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna continua a regalare risultati importanti. Stefano De Martino ha festeggiato una vincita da 200 mila euro, mentre il programma di Gerry Scotti ha chiuso la serata con numeri ancora più alti, oltre i 250 mila euro, grazie soprattutto alla straordinaria partita di Chiara, protagonista di una serie di premi dal valore complessivo molto elevato. La Ruota della Fortuna ha così raggiunto 4 milioni e 446 mila spettatori, con uno share del 24,97%, contro i 4 milioni e oltre il 22% registrati da Affari Tuoi. Insomma, si tratta di due format sì, diversi tra loro, ma entrambi capaci di regalare grandi emozioni al pubblico che li segue.

Potrebbe interessarti anche