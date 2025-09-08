Affari Tuoi, stasera 8 settembre si ferma: per De Martino nuovo stop (e Gerry Scotti continua a correre) Stasera - lunedì 8 settembre 2025 - Affari Tuoi si ferma per la partita in diretta su Rai 1 Italia-Israele: e Gerry Scotti ha la strada sempre più spianata

La Rai ferma Affari Tuoi. La puntata del game show guidato da Stefano De Martino di lunedì 8 settembre non andrà in onda. Una decisione obbligata, quella di viale Mazzini, per lasciare spazio al match del girone di qualificazione dei Mondiali che vede impegnati gli azzurri di Gennaro Gattuso contro la squadra di Israele in quel di Udine. Uno stop però, che arriva in un momento non facile per il programma.

Affari Tuoi: perché non va in onda lunedì 8 settembre

Dopo la prima sosta stagionale, per il "gioco dei pacchi" arriva un secondo stop, a causa della diretta da Udine della partita Italia-Israele valida per le qualificazioni ai prossimi campionati mondiali di calcio.

A nemmeno sei giorni dal via, il game di De Martino dunque, salta di nuovo e questa circostanza non aiuta certo nella difficile battaglia per gli ascolti della preziosa fascia dell’access prime time (la più preziosa, dicono gli esperti, in termini di introiti pubblicitari).

L’amatissimo gioco dei pacchi di Rai Uno, tornato da neanche una settimana dopo la lunga pausa estiva è già al centro delle discussioni. La causa? La concorrenza, agguerritissima, della Ruota della Fortuna, nella versione rinnovata guidata da Gerry Scotti che, partita a inizio estate, sta vincendo il confronto diretto con il concorrente più temibile, quello che, durante la scorsa stagione televisiva veniva chiamato dai media, il "fenomeno tv dell’anno".

E ora? C’è da dire, che ogni sera, si assiste a un vero e proprio testa a testa, visto che la differenza numerica di telespettatori non è affatto astronomica. Nella prima serata, nel periodo di sovrapposizione (La Ruota della Fortuna è andata molto più lunga ndr), Affari Tuoi ha anzi vinto in numeri assoluti. Di certo, non c’è nulla di meglio per rimanere al centro dell’attenzione mediatica che una bella rivalità, magari esasperata da dichiarazioni e frecciatine, non esattamente elegantissime ma (siamo sempre lì) che infiammano il dibattito e dunque fanno bene al clamore mediatico.

Certo è che lo stop di questa sera, non fa che complicare ancora le cose a De Martino, che, partito da sei giorni, si è già fermato lo scorso venerdì 5 settembre, per la prima delle partite della nazionale di calcio nel girone di qualificazione dei mondiali contro l’Estonia e che sta sera deve stopparsi di nuovo. Non solo perché nelle prossime settimane sono previste già altre soste, sempre legate al percorso degli azzurri di Gattuso.

Senza dimenticare che, da sabato 27 settembre, con l’avvio della nuova edizione di Ballando con le Stelle, Affari Tuoi dovrà lasciare tutte le settimane, il sabato sera libero per il dance show guidato da Milly Carlucci.

Ecco il calendario delle prossime soste del programma di Rai 1:

Lunedì 8 settembre 2025 : Italia–Israele (qualificazioni Mondiali 2026)

: Italia–Israele (qualificazioni Mondiali 2026) Sabato 27 settembre 2025 ; stop definitivo del sabato per l’avvio di Ballando con le Stelle (fino a dicembre)

; stop definitivo del sabato per l’avvio di Ballando con le Stelle (fino a dicembre) Sabato 11 ottobre 2025 : Estonia–Italia (qualificazioni Mondiali 2026)

: Estonia–Italia (qualificazioni Mondiali 2026) Martedì 14 ottobre 2025 ; Israele–Italia (qualificazioni Mondiali 2026)

; Israele–Italia (qualificazioni Mondiali 2026) Giovedì 13 novembre 2025 : Moldavia–Italia (qualificazioni Mondiali 2026)

: Moldavia–Italia (qualificazioni Mondiali 2026) Domenica 16 novembre 2025: Italia–Norvegia (qualificazioni Mondiali 2026)

