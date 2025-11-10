Affari Tuoi, allarme rosso: stasera rischio flop altissimo per De Martino. Cosa succede Il noto quiz dell’access prima time di Rai 1 dovrà vedersela con la messa in onda in chiaro di uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno: scopriamo di più.

Oltre a combattere ogni sera contro l’enorme successo de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti su Canale 5, questa sera Affari Tuoi e il buon Stefano De Martino si trovano ad affrontare anche un’ulteriore sfida che potrebbe portare l’indice di share a scendere ancor di più. Rai 2 trasmetterà in chiaro uno degli eventi sportivi più attesi del periodo, e se questa è indubbiamente un’ottima notizia per i tanti telespettatori Rai, un po’ meno lo è per ‘il gioco dei pacchi’ che da mesi viene battuto sistematicamente dal diretto competitor: scopriamo di più.

Affari Tuoi, il rischio flop è alto: cosa succede

Questa sera, lunedì 10 novembre 2025, a partire dalle ore 20.30 circa, Jannik Sinner scenderà in campo agli ATP Finals di Torino in un attesissimo match contro Felix Auger-Aliassime. La partita verrà dunque trasmessa in diretta tv sia in chiaro su Rai 2 che su Sky Sport e in streaming su Rai Play, Sky Go e Now. Inutile dire che, vista l’importanza del torneo e la presenza del grande campione azzurro, Rai 2 catalizzerà inevitabilmente l’attenzione di una grande fetta di pubblico.

Il rischio flop per Affari Tuoi e il buon De Martino questa sera è dunque molto alto. Se negli ultimi tempi abbiamo già visto più volte l’iconico ‘gioco dei pacchi’ soffrire in termini di share contro il diretto competitor La Ruota della Fortuna, stasera la sofferenza potrebbe rivelarsi doppia. Affari Tuoi andrà in onda come sempre su Rai 1 nella consueta fascia oraria dell’access prime time, ma la presenza di Gerry Scotti su Canale 5 e quella di Jannik Sinner su Rai 2 non potranno che rubare a De Martino un’importante percentuale di telespettatori.

Affari Tuoi, l’eterna sconfitta contro La Ruota della Fortuna

Dall’inizio di questa stagione televisiva autunnale, Stefano De Martino (pur registrando buoni ascolti) si è visto battere puntualmente da Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna. Solo in un paio di occasioni il gioco dei pacchi è riuscito a superare La Ruota in termini di share, mentre tutte le altre volte il gioco di Canale 5 ha vinto a mani basse. Nonostante la scelta di prolungare i tempi di gioco arrivando addirittura a sfiorare le ore 22, e alcune grandi vincite nel tentativo di competere con le numerose vittorie dei concorrenti di Gerry Scotti, Affari Tuoi non è ancora riuscito a trovare la quadra e, giusto per mettere il carico da novanta, questa sera sia la programmazione Mediaset che quella di casa Rai non giocheranno certo a suo favore.

