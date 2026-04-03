Affari Tuoi, stasera salta la puntata: perché la Rai cancella (ancora) De Martino e chi lo rimpiazza Nuovo stop per Affari Tuoi il 3 aprile: spazio alla Via Crucis e a Porta a Porta. La programmazione pasquale del game show.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Nuovo cambio di palinsesto per Affari Tuoi, che si prepara a un’altra pausa nel giro di pochi giorni. Il celebre game show di Rai 1 non andrà in onda oggi – venerdì 3 aprile – lasciando spazio a una serata speciale dedicata al periodo pasquale. Una scelta legata alla tradizione televisiva e religiosa, che ogni anno modifica la programmazione. Dopo lo stop già registrato martedì scorso per lasciar spazio alla sfortunata trasferta della Nazionale italiana in Bosnia, il pubblico dovrà quindi rinunciare ancora una volta al "gioco dei pacchi". Ma quando tornerà in onda? E cosa vedremo al suo posto?

Stop ad Affari Tuoi il 3 aprile: cosa va in onda su Rai 1

Oggi Affari Tuoi non sarà trasmesso nella sua consueta fascia dell’access prime time. Al suo posto, Rai 1 proporrà uno speciale appuntamento con Porta a Porta, in onda alle 20:30, intitolato ‘La passione di Crans" e dedicato al ricordo delle vittime del tragico incendio di Crans-Montana. A seguire, dalle 21:00 circa, spazio alla tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo, uno dei momenti più intensi dell’anno per i fedeli cattolici. Il rito, presieduto da Papa Leone XIV, sarà trasmesso in diretta dal suggestivo scenario del Colosseo a Roma. Si tratta di un evento di forte valore simbolico, che ripercorre le ultime ore della vita di Gesù attraverso le 14 stazioni, dalla condanna alla sepoltura.

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La celebrazione si inserisce nel cuore del Triduo Pasquale, il periodo che va dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua, momento centrale della liturgia cristiana. La Via Crucis rappresenta da sempre un appuntamento fisso per milioni di telespettatori, motivo per cui la Rai sceglie di dedicare l’intera prima serata a questo evento.

Affari Tuoi, il calendario pasquale

Quella del 3 aprile, come detto, è la seconda puntata cancellata nel giro di pochi giorni. Affari Tuoi aveva già saltato un ‘turno’ durante martedì 31 marzo, quando Rai 1 aveva lasciato spazio alla partita tra Bosnia e Italia. In quell’occasione, gli Azzurri guidati da Gattuso non sono riusciti a conquistare la qualificazione ai Mondiali 2026, ma l’evento sportivo ha comunque avuto la priorità sul palinsesto. Nonostante le interruzioni, il programma tornerà regolarmente nel weekend: è prevista la messa in onda sabato, domenica di Pasqua e anche il lunedì di Pasquetta, mantenendo così il suo appuntamento con il pubblico nei giorni festivi. Ecco il calendario completo dei prossimi giorni:

Venerdì 3 marzo: non in onda

non in onda Sabato 4 marzo: in onda

in onda Domenica 5 marzo (Pasqua): in onda

in onda Lunedì 6 marzo (Pasquetta): in onda

De Martino e la sfida (infinita) a La Ruota della Fortuna

Nel frattempo, la concorrenza non si ferma. Proprio ieri sera, infatti, Gerry Scotti ha annunciato che La Ruota della Fortuna andrà in onda regolarmente durante tutto il periodo pasquale. Questa sera, inoltre, il game show di Canale 5 potrà approfittare dell’assenza del principale competitor per tentare un possibile exploit in termini di ascolti. Senza Affari Tuoi di Stefano De Martino a contrastarlo, il quiz potrebbe infatti registrare uno dei migliori risultati stagionali.

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