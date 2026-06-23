Affari Tuoi, De Martino scatenato ruba la scena: "Do un consiglio a chi vuole sposarsi". Poi nel finale succede di tutto
Stefano De Martino torna su Rai 1 con una nuova puntata di Affari Tuoi. Che cosa è successo stasera 23 giugno 2026
Stefano De Martino torna su Rai 1 con una nuova puntata di Affari Tuoi. Tra una pausa e l’altra per via dei Mondiali di Calcio 2026, ha accompagnato il pubblico prima della partita di oggi, in onda intorno alle 22. La partita del 23 giugno 2026 è stata giocata da Angelica dalla Puglia, accompagnata da suo suocero, per cercare di portare a casa una vincita importante. Vediamo allora che cosa è successo e come è finita la gara.
Affari Tuoi: che cosa è successo nella puntata del 23 giugno 2026
Herbert Ballerina presenta la sua invenzione per tornare in forma in vista della prova costume: si tratta di un pianoforte inclinato per essere agevolati. Angelica lo trova subito, insieme al pacco nero dal valore di 50mila euro, giungendo alla prima offerta di 33mila euro, con i pacchi più importanti ancora in gioco. Peccato, però, che dopo, per lei è stato il momento di una vera e propria carneficina: ha eliminato dal gioco i 200mila e i 300mila euro. Il Dottore, per chiudere tutto, offre 10mila euro e propone ben 5 tiri per continuare. Angelica e suo suocero rinunciano all’offerta e vanno avanti. La concorrente resta con 50mila e 100mila euro ai quali aggrapparsi. Dopo questa sofferta tornata, Angelica giunge all’offerta successiva con quattro pacchi rossi e due pacchi blu dopo aver assistito all’esibizione di Martina Miliddi.
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Affari Tuoi: come si è conclusa la partita di Angelica da Bari
C’è stato naturalmente spazio per parlare della vita privata di Angelica e del motivo per cui ha scelto di farsi accompagnare da suo suocero. In realtà, ha raccontato di aver conosciuto prima i genitori di quello che, poi, sarebbe diventato suo marito e il padre di suo figlio. Una famiglia speciale che ha avuto modo di formarsi e consolidarsi proprio grazie a questo aneddoto. De Martino, dunque, ne ha approfittato per consigliare a tutti i telespettatori il metodo di Angelica: "Chi si vuole sposare faccia come lei. Prima i suoceri, poi il resto". La partita prosegue e, dopo aver tritato un assegno da 20mila euro, la situazione torna incredibilmente a vantaggio di Angelica. Un solo pacco blu e i quattro pacchi rossi invariati. La successiva offerta rifiutata è di 26mila euro, ma poi Angelica trova i 50mila euro e rifiuta 15mila euro. "Voglio trovare lo 0", dice insistendo senza mai aver avuto il minimo dubbio sullo svolgimento della sua partita. Con 30mila, 100mila euro e lo 0 rifiuta il cambio pacco. Il finale è il migliore che potesse esserci con i due pacchi rossi in gioco. Il Dottore offre 65mila euro e Angelica accetta, ma nel suo pacco c’erano 100mila euro.
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