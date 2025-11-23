Affari Tuoi, l’orario della puntata di stasera 23 novembre e il rischio rinvio: cosa succede Coppa Davis 2025 su Rai 1: Affari Tuoi andrà in onda stasera 23 novembre? Ecco cosa cambia nel palinsesto e cosa rischia il game show di Stefano De Martino..

Nella giornata in cui il pomeriggio di Rai 1 è interessato da una rivoluzione di palinsesto per far posto ai due match (o forse tre) della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna, resta da capire cosa sarà della puntata di Affari Tuoi.

Il game show di Stefano De Martino, almeno sulla carta, dovrebbe andare regolarmente in onda questa sera – 23 novembre 2025 – dopo la sfida tennistica contro gli spagnoli. Tuttavia, quanto accaduto venerdì, in concomitanza con la semifinale contro il Belgio, lascia ancora un velo di incertezza sulla programmazione odierna.

Affari Tuoi stasera 23 novembre va in onda? Il dubbio Coppa Davis

Questo pomeriggio Rai 1 si trasforma nella rete dello sport. Dopo una puntata "ridotta" di Domenica In (in onda dalle 14 alle 14.55) (QUI il recap della puntata), la prima rete si collegherà in diretta dall’Unipol Arena di Bologna, dove si disputa la fase finale della Coppa Davis 2025. La finale inizierà con i due singolari: Matteo Berrettini – Pablo Carreño Busta, seguito da Cobolli – Munar. Se dopo i primi due incontri la sfida sarà in parità, si passerà al doppio decisivo tra Bolelli-Vavassori e Granollers-Martínez, che decreterà la squadra vincitrice del trofeo. Per far spazio al tennis, Rai 1 ha annunciato – oltre alla riduzione di Domenica In – la cancellazione di Da Noi a Ruota Libera e del game show L’Eredità, che oggi non andranno in onda. Resta quindi il dubbio: che fine farà Affari Tuoi?

Rai 1: cosa cambia stasera tra Affari Tuoi e film in prima serata

Attualmente la guida TV RaiPlay non segnala modifiche: Affari Tuoi risulta regolarmente previsto alle 20.30. A seguire, la prima rete dovrebbe mandare in onda in prima TV il film "Non così vicino", con un intenso Tom Hanks nei panni di un vedovo che fatica a ricominciare dopo la perdita della moglie e del suo lavoro. Tuttavia la durata – imprevedibile – degli incontri di Coppa Davis rappresenta la vera variabile della serata. È un rischio tutt’altro che teorico: venerdì scorso, durante la semifinale Italia-Belgio, la lunghezza dei singolari ha fatto slittare Affari Tuoi alle 21.30 (tra le proteste del web), con conseguenze a cascata sulla partenza di The Voice Senior avvenuta dopo le ore 22.00

Il precedente Italia-Belgio e lo scenario per stasera

La finale di oggi inizierà alle 15, un’ora prima rispetto alla semifinale di venerdì. Se la sfida si dovesse chiudere al meglio delle due partite, non dovrebbero verificarsi problemi di sforamento. Diverso, invece, il discorso in caso di arrivo al doppio decisivo, soprattutto se i due singolari dovessero essere equilibrati e lunghi. In quel caso l’inizio di Affari Tuoi potrebbe nuovamente essere compromesso, con un access prime time che rischierebbe di slittare ben oltre le ore 20.30.

