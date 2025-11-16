Affari Tuoi, stasera niente puntata: De Martino fermato dopo una settimana da incubo (e Gerry Scotti scappa) Nuovo stop per Stefano De Martino che dovrà lasciare spazio all’ultima sfida della Nazionale verso le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026.

Questa sera, domenica 16 novembre 2025, il consueto appuntamento con Affari Tuoi non ci sarà. Il gioco dell’access prime time di Rai 1 non andrà in onda per lasciare spazio, come accaduto anche giovedì scorso, alla Nazionale di calcio italiana di Gattuso che scenderà in campo contro la Norvegia nell’ultimo match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Una partita importantissima per gli Azzurri che, pur essendo ormai praticamente condannati ai play-off, dovranno assolutamente battere i norvegesi per garantirsi un buon soreggio. Scopriamo di più su ciò che vedremo e quando tornerà Affari Tuoi.

Affari Tuoi stasera (domenica 16 novembre) non va in onda: spazio a Italia-Norvegia

Affari Tuoi di Stefano De Martino stasera salterà la puntata per lasciare spazio a un evento sportivo particolarmente atteso. Dalle ore 20.30, Rai 1 trasmetterà in diretta Italia-Norvegia, l’ultima partita del girone che vedrà gli Azzurri impegnati verso le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio 2026. Questa volta sarà l’Italia a ospitare la Norvegia allo Stadio "Giuseppe Meazza" di Milano, dopo la netta sconfitta a 3-0 subita all’andata. Nel girone, la Norvegia guida con +29 di differenza reti, mentre l’Italia è a +12; per raggiungere il primo posto la Nazionale dovrebbe vincere battere Haaland e compagni con almeno 9 gol di scarto, un’impresa praticamente impossibile. Gli azzurri sono quindi condannati ai playoff per i Mondiali 2026, ma la partita di stasera resta decisiva. La FIFA, infatti, sta valutando un nuovo regolamento per il sorteggio mondiale. Ogni fascia sarà composta da 12 squadra con la prima assegnata alle 9 nazionali con il ranking FIFA migliore e alle 3 squadre dei paesi ospitanti (Canada, Messico e USA). L’Italia al momento occupa il nono posto nel ranking Fifa, proprio l’ultimo slot che garantirebbe il pass per la prima fascia e quindi la possibilità di essere inserita in un girone più abbordabile. Ma per tenere la posizione gli azzurri dovranno assolutamente battere la Norvegia, per poi superare l’ostacolo dei play-off.

Proprio per lasciare spazio al big-match Italia-Norvegia, la programmazione della serata su Rai 1 sarà leggermente stravolta, e i fan del ‘gioco dei pacchi’ dovranno rinunciare alla presenza del buon Stefano De Martino per un’altra sera. Affari Tuoi tornerà però nella sua consueta fascia oraria con una nuova puntata già a partire da domani sera, lunedì 17 novembre.

De Martino non va in onda (per la felicità di Gerry Scotti)

E con Affari Tuoi che salta un’altra puntata, il buon Gerry Scotti ha la strada completamente spianata per la sua Ruota della Fortuna. Considerando che il gioco di Canale 5 continua ogni sera ad avere un successo incredibile, battendo senza troppi problemi il diretto competitor di Rai 1, la totale assenza di De Martino non potrà che giovare ulteriormente al Biscione dal punto di vista dello share, con picchi degni di nota. Nonostante la diretta della partita, che sicuramente catalizzerà l’attenzione di un’ampia fetta di pubblico, l’access prime time di Canale 5 avrà campo libero tra gli gli spettatori appassionati ai game show e potrà segnare, rimanendo in tema, l’ennesimo gol di stagione. In ogni caso, sintonizzati su un canale o sull’altro, sarà indubbiamente una serata da non perdere.

La settimana da incubo di De Martino (contro Gerry Scotti)

Per Affari Tuoi quella che sta per concludersi è stata un’autentica settimana da incubo. Il trend che ormai da mesi vede il game show di Rai1 soffrire la concorrenza della rinnovata Ruota della Fortuna non solo prosegue, ma nell’ultimo periodo si sta accentuando in maniera evidente. Il programma di Gerry Scotti sfonda con regolarità il muro dei 5 milioni di spettatori, vincendo "a mani basse" la sfida dell’access prime time e consolidandosi come uno dei successi più clamorosi della stagione televisiva. Al contrario, Affari Tuoi continua a perdere terreno, mantenendosi stabilmente sotto i 4,7 milioni e con uno share che fatica sempre più a reggere l’impatto dello strapotere di Canale 5. La settimana dal 10 al 14 novembre fotografa perfettamente la distanza crescente tra i due game show: ogni sera, La Ruota della Fortuna supera il diretto competitor di circa un milione di spettatori — quando non di più — e giovedì, complice l’assenza di Affari Tuoi, ha addirittura dominato la fascia senza ostacoli. Un quadro che conferma come il pubblico italiano abbia decretato il suo favorito, premiando Scotti con ascolti-monstre e lasciando De Martino in una fase particolarmente difficile.

Lunedì 10 novembre

Affari Tuoi: 4.377.000 spettatori (20%)

La Ruota della Fortuna: 5.195.000 spettatori (23.8%)

Martedì 11 novembre

Affari Tuoi: 4.613.000 spettatori (21.5%)

La Ruota della Fortuna: 5.502.000 spettatori (25.8%)

Mercoledì 12 novembre

Affari Tuoi: 4.221.000 spettatori (19.6%)

La Ruota della Fortuna: 5.144.000 spettatori (23.9%)

Giovedì 13 novembre

Affari Tuoi: non in onda

La Ruota della Fortuna: 5.321.000 spettatori (23.9%)

Venerdì 14 novembre

Affari Tuoi: 4.422.000 spettatori (22.2%)

La Ruota della Fortuna: 5.270.000 spettatori (26.5%)

Affari Tuoi, il calendario delle festività natalizie: quando si ferma

La puntata di Affari Tuoi di domenica 16 novembre 2025 sarà l’ultima a saltare a causa degli impegni della Nazionale italiana. Dopo questa data, le interruzioni del programma saranno legate esclusivamente ai giorni festivi delle festività natalizie.

Durante il periodo natalizio, Affari Tuoi non andrà in onda nei seguenti giorni:

Mercoledì 24 dicembre 2025: vigilia di Natale

vigilia di Natale Mercoledì 31 dicembre 2025: vigilia di Capodanno

Il gioco dei pacchi, invece, sarà regolarmente in onda su Rai 1 nelle giornate di:

Giovedì 25 dicembre 2025: Natale

Natale Venerdì 26 dicembre 2025: Santo Stefano

Santo Stefano Mercoledì 1° gennaio 2026: Capodanno

