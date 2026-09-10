Affari Tuoi, De Martino come Fabrizio Corona: "C'è una fidanzata segreta...". Poi arriva il momento più commovente della serata Daniele dalle Marche è il protagonista della quarta puntata di Affari Tuoi: tra pacchi aperti, offerte del Dottore, gag e colpi di scena, ecco cosa è successo durante la partita

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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Stasera, giovedì 10 settembre 2026, è andata in onda la quarta puntata della nuova stagione di Affari Tuoi. Stefano De Martino ha inaugurato la gara con tutte le novità aggiunte a partire dallo scorso lunedì nell’access prime time. Gli ascolti non sono propriamente dalla sua parte: a far storcere il naso al pubblico che, in queste ore commenta sui social, sono una serie di stravolgimenti che spezzerebbero il ritmo della partita. Come sarà andata questa sera? Ecco il riassunto con i momenti salienti e la vincita finale.

Affari Tuoi: che cosa è successo nella puntata di giovedì 10 settembre 2026

Il concorrente di stasera è stato Daniele dalle Marche. Panettiere e pizzaiolo, presente nel programma da 29 puntate, lavora per uno chef stellato tra i più giovani talenti emergenti d’Italia. "Largo ai giovani e largo ai talenti", ha detto Stefano De Martino: una frase spesso ripetuta da chi spinge e approva il suo percorso televisivo. Il podio viene sfiorato: dopo i primi sei pacchi, Daniele perde i 50mila e i 75mila euro, ma trova anche il pacco Ballerina e il Pacco Nero, dal valore di 30mila euro. C’è stata poi una gag simpatica in stile Falsissimo di Fabrizio Corona. Il padrone di casa ha svelato gli affari sentimentali del cane Tommasino, mostrando una foto della cagnolina "segreta" con cui è fidanzato e dicendo: "Non rilasciano interviste ai giornali di gossip". La prima offerta per Daniele è di 30mila euro, ma insieme a sua moglie Nicole trita l’assegno e prosegue.

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Come è finita la partita di Daniele e quanto ha vinto

Daniele arriva alle battute finali con 100mila e 300mila euro, i 30mila euro, il Contropacco e due pacchi blu. Alla seconda richiesta di cambio di pacco da parte del Dottore, Daniele e Nicole accettano: lasciano il numero 7 per il numero 11. Nel pacco numero 11 c’era 1 euro. Andando avanti con la partita, perdono i 100mila euro, poi rifiutano un’offerta da 29mila euro per un solo pacco da aprire. Una partita animata, ma caratterizzata per la maggior parte da momenti gioiosi e tanta adrenalina. Sempre per un solo tiro, il Dottore offre 40mila euro. Con il Contropacco, 300mila euro e 200 euro, il Dottore offre 50mila euro. Daniele e Nicole, pur a malincuore, hanno accettato l’offerta per non rischiare di tornare a casa a mani vuote. La volontà è quella di regalare una nuova cameretta al figlio Vasco. Nel loro pacco, però, c’era la somma più alta: i 300mila euro.

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