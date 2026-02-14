Affari tuoi - San Valentino, le pagelle: De Martino fuoriclasse (9), Federica Nargi bella che non balla (5), Caressa dov'era? (5) Affari Tuoi - Nella buona e nella cattiva sorte, promossi e bocciati dello speciale in prime time del 14 febbraio: matrimonio in diretta, Massimo Ranieri commuove

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

In occasione di San Valentino, nella serata di venerdì 13 febbraio, Affari tuoi dedica la puntata agli innamorati con "Nella buona e nella cattiva sorte". Stefano De Martino accoglie in studio Giulia e Marco, coppia in procinto di sposarsi e apre le danze di una puntata live impreziosita da molti ospiti come Brenda Lodigiani, Fabio Caressa, Benedetta Parodi, Francesco Paolantoni e molti altri. La coppia, dopo una partita piena di colpi scena e caratterizzata da qualche critica sul web (QUI la notizia), ha deciso di accettare l’offerta di 90mila euro dal Dottore. Scopriamo promossi e bocciati dello show trasmesso eccezionalmente in presa diretta su Rai 1.

Affari tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, le pagelle di venerdì 13 febbraio 2026

"Mi sono permesso di invitare qualche ospite" inizia De Martino, che accoglie in studio Federica Nargi e Alessandro Matri, Benedetta Parodi e Fabio Caressa, Giovanni Esposito e Brenda Lodigiani e Francesco Paolantoni e Peppe Iodice. Al posto dei pacchisti soliti, a rappresentanza delle varie regioni, ci sono i parenti degli sposi, mentre Herbert Ballerina (elegantissimo) non può mancare: "Mi sono anche lavato i capelli per stasera" incalza il comico, che subito dopo presenta l’invenzione della serata: "Ho portato il salva-riso, un cono da mettere al collo che permette di salvare il riso lanciato agli sposi" Vediamo flop e top di questa puntata speciale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stefano De Martino, voto 9. Vero padrone di casa, De Martino riesce a gestire senza intoppi e con naturalezza la puntata (in diretta), riuscendo a coinvolgere tutti gli ospiti invitati e senza dimenticarsi della partita dei due concorrenti. Mantiene i ruoli fissi, come quello con la sua spalla Herbert Ballerina, con il quale scherza continuamente, ma mette a suo agio gli altri invitati, facendoli sentire a casa. Ciliegina sulla torta, sul finale celebra il matrimonio tra Marco e Giulia, qualcosa di mai visto in un quiz televisivo.

Giovanni Espostio, Francesco Paolantoni e Peppe Iodice, voto 8. Uniamo i tre comici partenopei in unico trio, perché è così che si sono comportati per tutta la serata. Spumeggianti, divertenti e sempre pronti a far sorridere l’intero studio, i tre hanno impreziosito la puntata prendendo in giro i futuri sposi e i loro parenti, senza mai esagerare. Supportano e spalleggiano De Martino con ritmo e ironia pungente, aiutando il conduttore nella gestione della puntata speciale. Spicca il discorso finale di Peppe Iodice, che dedica un testo d’auguri ironico alla coppia, strappando sorrisi, ma facendo anche riflettere sull’importanza dell’amore.

Martina Miliddi, voto 7. Con pochi istanti di stacchetto musicale, vestita da sposa in onore della coppia, Martina Miliddi anima lo studio come mai, anche grazie alla coreografia insieme ad altri ballerini, che regala un momento di spettacolo vero alla puntata. Resta in disparte rispetto alle solite puntate, ma va perdonata vista la tanta carne al fuoco , che non le hanno permesso di spiccare.

Massimo Ranieri, voto 7. Gli bastano pochi minuti ad infiammare il pubblico presente in studio. Grazie ad un veloce medley dei suoi successi regala un momento di musica alla puntata di Affari tuoi e realizza il sogno di molti dei parenti degli sposi, suoi fan, in particolare nonna Filomena, che si emoziona nel sentirlo cantare "Se bruciasse la città". A 74 anni, Massimo Ranieri si esibisce con l’energia di un ragazzino e tecnicamente non sbaglia nulla. Gli acuti infiammano il pubblico e, nel finale, bello il gesto di baciare la sposa come buon augurio per le future nozze, da vero gentleman.

Marco e Giulia, voto 7. In una puntata all’insegna dell’amore e del matrimonio, i due concorrenti giocano una partita molto fortunata dall’inizio e arrivano sul finale con molti pacchi rossi. Si fanno ingolosire dai 90mila euro offerti dal Dottore e, proprio sul più bello, non credendo al pacco in loro possesso, perdono l’occasione di portare a casa i 250mila euro. Una chance persa che lasca l’amaro in bocca, per un matrimonio che sarebbe stato davvero fenomenale, grazie ad una cifra da capogiro.

Herbert Ballerina, voto 6,5. Anima comica del programma, capace di divertire grazie alle sue freddure surreali, Herbert si eclissa in una puntata speciale, nella quale avrebbe potuto dare di più, da co-padrone di casa. Resta oscurato dall’energia del trio comico invitato da De Martino e alla lunga si assopisce. Le sue battute, comunque, sempre ricercate, gli regalano una sufficienza meritata e piena.

Brenda Lodigiani, voto 6. Sufficienza appena meritata per la comica trasformista, che di solito è più nel vivo dell’azione. In questa serata non brilla come suo solito, anche perché non valorizzata da quella sedia che la incatena a "opinionista", non riuscendo ad esprimere tutto il suo talento. In ogni caso è presente e partecipa dall’inizio, commuovendosi anche nel corso delle varie lettere dedicate agli sposi.

Federica Nargi e Alessandro Matri, voto 5. Belli che non ballano. Non potremmo trovare un espressione migliore per descrivere l’ospitata della coppia, che sembra fuori luogo nell’atmosfera del quiz. L’ex calciatore, addirittura, effettua una gaffe sul finale, parlando dei concorrenti, nonostante la domanda di De Martino fosse indirizzata a lui e alla Nargi. Spaesati.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi, voto 5. I due coniugi, volti popolari della televisione, non si meritano, purtroppo, la sufficienza a seguito di un’ospitata quasi invisibile. Il popolare telecronista e la cuoca restano in disparte sin dall’inizio e a stento intervengono (soprattutto la Parodi). Nonostante De Martino provi a coinvolgerli più volte, non sembrano a loro agio e, quasi svogliati, restano a scaldare la poltrona fino alla fine della puntata, unico momento in cui si risvegliano per parlare della vita di coppia. Troppo tardi per meritarsi di più.

Potrebbe interessarti anche