Affari Tuoi, De Martino svolta con un matrimonio in diretta: data e format della puntata speciale (e Gerry Scotti trema) E mentre continua lo scontro a suon di share tra ‘il gioco dei pacchi’ e La Ruota della Fortuna, De Martino si prepara a una puntata molto particolare.

Grande novità per Affari Tuoi, l’amatissimo gioco dell’access prime time di Rai 1. Lo stesso Stefano De Martino ha infatti annunciato che molto presto il gioco approderà anche in prima serata con una puntata veramente speciale, che vedrà addirittura un matrimonio in diretta. Dopo il successo delle prime serate de La Ruota della Fortuna – La Ruota dei Campioni, su Canale 5 con Gerry Scotti e Samira Lui, anche la Rai non poteva essere da meno con uno speciale che farà sognare veramente tutti: scopriamo qualche dettaglio in più.

Affari Tuoi sbarca in prima serata con un matrimonio in diretta

Ebbene sì, dopo lo speciale dedicato alla Lotteria Italia che è andato in onda lo scorso 6 gennaio, Stefano De Martino è pronto a tornare in prima serata con Affari Tuoi in una veste del tutto inedita. "Una coppia verrà qui a giocare e si sposerà qui in diretta. Quindi faremo un matrimonio e io celebrerò le nozze", ha affermato De Martino scatenando la curiosità del pubblico. Ed effettivamente, il ritorno di Affari Tuoi in prima serata avverrà a suon di fiori d’arancio, con una puntata speciale intitolata Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte che andrà in onda il prossimo 13 febbraio, ovvero il giorno prima della festa degli innamorati.

A partecipare saranno quindi coppie di fidanzati prossime alle nozze, pronti a mettersi in gioco e a tentare di vincere una somma che potrebbe cambiare loro la vita. Uno speciale tutto dedicato al matrimonio che, in un certo senso, ricorda l’esperimento fatto in passato con Affari Tuoi – Viva gli Sposi!, uno spin-off condotto da Carlo Conti nella stagione televisiva 2020/2021 per ben sette puntate. Attualmente, secondo quanto rivelato da Davide Maggio, i casting per le coppie sarebbero ancora aperti.

Affari Tuoi, De Martino in prima serata come Gerry Scotti

Anche la Rai ha dunque deciso di approfittare del grande apprezzamento di Affari Tuoi per dare vita a una prima serata che non potrà che ottenere grande successo grazie alla fidelizzazione del pubblico. Esperimento già messo in atto dalla concorrente Mediaset che, dopo gli ottimi risultati de La Ruota della Fortuna in access prime time, ha deciso di portare Gerry Scotti e Samira Lui anche in prima serata con degli speciali dedicati ai grandi campioni. E se l’esperimento Mediaset ha dato i suoi frutti, ora non rimane che attendere il prossimo 13 febbraio per scoprire se anche lo speciale Rai Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte riuscirà a conquistare il pubblico.

