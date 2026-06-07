Affari Tuoi non va in onda stasera 7 giugno, cambio programmazione su Rai 1. Il motivo dello stop La Rai cambia programmazione tv e ferma Affari Tuoi. Ecco perché De Martino non va in onda oggi 6 giugno su Rai 1.

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Affari Tuoi si ferma stasera 7 giugno 2026. Si tratta di una pausa momentanea decisa dalla Rai. La programmazione tv è infatti stata temporaneamente modificata, ma questa scelta non è dettata dai pochi ascolti o da altre circostanze esterne, ma solo dalla messa in onda di un evento molto atteso dagli appassionati di sport, che sarà appunto trasmessa in prima serata su Rai 1.

Stefano De Martino ha intanto annunciato, sui suoi canali social, le date ufficiali del prossimo Festival di Sanremo, che si terrà appunto dal 16 al 20 febbraio 2027 presso il Teatro Ariston. Un’occasione unica per il conduttore – ex allievo di Amici e da allora punto di riferimento per la tv italiana – che prenderà il testimone di Carlo Conti in veste di conduttore e direttore artistico della kermesse musicale.

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Perché non va in onda Affari Tuoi su Rai 1 oggi 7 giugno

Sul primo canale del palinsesto Rai 1, a partire dalle 21, va in onda oggi la partita amichevole tra Grecia e Italia, che si tiene nello stadio di Creta. Questo match non è solo una semplice partita estiva ma rappresenta molto di più per la Nazionale Azzurra, che quest’anno non sarà presente ai Mondiali di Calcio perché non qualificata. I telecronisti sono Alberto Rimedio e Lele Adani, che sono tra i più apprezzati dal pubblico italiano.

Con questa gara, la squadra dell’Italia segnerà una nuova fase per il suo percorso calcistico e si spera che possa ripartire nel migliore dei modi dopo l’eliminazione dai Mondiali. Per questo motivo, non va in onda il consueto appuntamento con Affari Tuoi: la Rai ha scelto quindi di dare maggiore rilievo all’evento sportivo.

Il ritorno di Affari Tuoi su Rai 1

Stefano De Martino torna su Rai 1, con un nuovo episodio di Affari Tuoi, già domani 8 giugno 2026. La puntata va in onda regolarmente nella fascia dell’access prime time e, come succede ormai da mesi, proverà a combattere la concorrenza de La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5, spesso campione di ascolti nel preserale della tv.

Il gioco televisivo Rai proseguirà fino al 19 luglio 2026, quando ci sarà – come deciso dalla Rai – la pausa estiva per il conduttore, che intanto si prepara a vivere la sua prima esperienza come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Al suo posto ci sarà Marco Liorni con la versione estiva de L’Eredità, che quest’anno intratterrà il pubblico italiano anche nel periodo più caldo dell’anno.

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