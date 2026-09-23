Affari Tuoi, show di nonno Peppino e standing ovation, poi la beffa atroce (dopo il bluff): “Il Dottore c’ha fregato”. De Martino ci resta malissimo Nella puntata di Affari Tuoi del 22 settembre, Roberto e nonno Peppino conquistano lo studio tra gag, bluff e standing ovation, ma nel finale arriva la doccia fredda.

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Una partita fatta di intuizioni, bluff, risate e colpi di scena. La puntata di Affari Tuoi del 22 settembre ha avuto come protagonisti Roberto, poeta del Lazio, e soprattutto il suo inseparabile nonno Peppino, 88 anni, capace di conquistare il pubblico fin dal suo ingresso in studio. Tra gag con Stefano De Martino, strategie improvvisate e un finale che sembrava poter regalare una grande vincita, la serata si è chiusa però con una doccia fredda.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 22 settembre

A giocare è Roberto, proveniente da Roma e rappresentante del Lazio. Il concorrente pesca il pacco numero 7 e si presenta raccontando di essere un programmatore con la passione per la poesia. Al suo fianco c’è nonno Peppino, 88 anni, accolto in studio da una standing ovation. Stefano De Martino parte subito con una battuta: "Guardandolo da vicini, mi ricorda Mannarino". Il conduttore racconta poi un curioso aneddoto sulla vita di nonno Peppino: "Tanti anni fa, c’era ancora la lira, nonno Peppino vince al super enalotto e si porta la famiglia a Las Vegas. Arriva a Las Vegas, e vince il jackpot. Giustamente Roberto a chi si doveva portare ad Affari Tuoi", racconta De Martino.

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Roberto, però, sorprende immediatamente tutti. Prima ancora di entrare nel vivo della partita tira fuori dalla tasca un dado con 20 facce, tante quanti sono i pacchisti di Affari Tuoi, e decide di affidarsi alla sorte per stabilire quale pacco chiamare. La partenza è fortunata: arriva il pacco da 200 euro. De Martino coglie subito l’occasione per coinvolgere il nuovo notaio: "Notaio qui dobbiamo sequestrare il dado". A lanciare il dado è poi nonno Peppino, che chiama in causa la pacchista della Liguria, commessa in un negozio di tartufi e modella curvy. De Martino scherza con Herbert: "Sai come sono le modelle curvy? Sono quelle che camminano così. Sono quelle che ci piacciono a noi, con le curve!"

La battuta, però, lascia presto spazio alla delusione: dal pacco escono infatti 300mila euro, facendo calare l’entusiasmo in studio. Roberto decide quindi di andare alla ricerca dello zero. Chiama quello che ritiene essere il pacco giusto e centra una vera e propria divinazione: trova proprio il pacco dal valore più basso, facendo esplodere la festa in studio. Con il passare dei minuti, però, la situazione si fa più complicata. A metà partita Roberto ha soltanto tre pacchi rossi, tra cui quelli da 100mila e 75mila euro, contro sei pacchi blu.

A tenere alto il ritmo dello show ci pensano allora De Martino e nonno Peppino, protagonisti di una serie di siparietti che regalano momenti di leggerezza e risate al pubblico. La partita prosegue e, a un certo punto, Roberto rimane aggrappato soprattutto al pacco da 100mila euro. Il concorrente ammette apertamente di essere pronto ad ascoltare l’offerta del Dottore per provare a cambiare pacco. Nonno Peppino, però, lo rimprovera bonariamente: "Ti sei fatto sgamare". Quando il Dottore accetta effettivamente di proporre il cambio, Roberto rivela che la sua dichiarazione era stata soltanto un bluff: "Io mi tengo il mio pacco. Io nonno l’ho sempre seguito come giocatore, anche al tavolo, e mi ha insegnato ogni tanto a lanciare l’esca. Io ci ho provato col Dottore, e ho voluto vedere se me lo dava sto cambio, ma in realtà nel mio pacco ci ho sempre creduto: quindi rifiuto il cambio e vado avanti".

Il Dottore commenta la strategia direttamente con De Martino: "Hanno fatto la mossa e la contromossa, le hanno lanciato l’esca. Hanno confuso le carte". Ma la partita è tutt’altro che finita. Proprio dalle carte messe sul tavolo dal Dottore arriva nuovamente l’opzione del cambio. Questa volta Roberto cambia davvero e decide di prendere il pacco numero 12. Si arriva così allo showdown finale: da una parte ci sono 100mila euro, dall’altra appena 100 euro. La tensione sale e il Dottore mette sul piatto un assegno da 33mila euro. Roberto riflette a lungo: "Sono tantissimi soldi, ci vuole tantissimo tempo per farli. Però il rimpianto piu grosso ce l’avrei se non arrivassi in fondo. Perché se non arrivassi in fondo e qui ci fossero i 100mila, me ne farei poco di questo assegno. Quindi nonno io ti do retta mi sa".

La decisione viene suggellata da una stretta di mano tra nonno e nipote. "Come va, va", esclama nonno Peppino, che va poi a tritare l’assegno con un balletto capace di mandare in visibilio il pubblico e scatenare una standing ovation. Sembra il preludio a un finale da ricordare. E invece arriva la doccia fredda. Roberto e nonno Peppino scoprono infatti di aver perso tutto: il concorrente aveva pescato proprio il pacco da 100mila euro, ma lo aveva cambiato scegliendo quello da 100 euro. Lo stesso De Martino ci rimane malissimo. "Il Dottore c’ha fregato", è il commento finale del duo, che torna a casa a mani vuote ma tra gli applausi scroscianti del pubblico.

Affari Tuoi, le reazioni social: "C’è rimasto male nonno Peppino"

Il finale amaro di Roberto e nonno Peppino non è passato inosservato nemmeno sui social. La beffa del pacco da 100mila euro sfumato proprio all’ultimo ha lasciato il pubblico di Affari Tuoi con l’amaro in bocca, anche se in tanti hanno sottolineato quanto la coppia sia riuscita a regalare una serata di risate e leggerezza. Tra i commenti, qualcuno ha notato soprattutto la reazione del nonno: "C’è rimasto male nonno Peppino". Ma non sono mancate parole di affetto e apprezzamento per i due protagonisti: "Indipendentemente dal finale, è stata una bellissima puntata. Grazie poeta e nonno Peppino per la simpatia!" Il finale, però, ha inevitabilmente scatenato anche qualche commento più sconsolato: "Non ci resta che piangere". E ancora: "Che peccato, li ha avuti fino alla fine". Qualcuno ha invece letto la partita come una lezione sul rischio di voler arrivare fino in fondo: "Chi troppo vuole nulla stringe purtroppo". Insomma, Roberto e nonno Peppino sono tornati a casa senza la vincita, ma hanno lasciato il segno nella puntata e soprattutto conquistato il pubblico con la loro complicità.

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