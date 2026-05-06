Affari Tuoi, partita sfortunata e arriva lo sfogo di Stefano De Martino. Il finale "è una vergogna" La partita di stasera 6 maggio 2026 ad Affari Tuoi: cosa è successo ad Alessia e Herbert Ballerina alla conduzione senza De Martino.

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Risate e anche imprevisti nella puntata di Affari Tuoi su Rai 1. Stasera 6 maggio 2026 è stato il turno di Herbert Ballerina alla conduzione con Stefano De Martino tra i pacchisti. Dopo l’appuntamento di ieri sera dal finale amaro, si riparte con l’inedita conduzione del comico molisano. Test in vista degli impegni futuri di De Martino? Herbert se l’è cavata egregiamente, guidando le mosse della concorrente, ironizzando e tenendo il ritmo: ma come sarà andata la partita di Alessia?

Affari Tuoi: cosa è successo nella puntata di stasera 6 maggio 2026

Gioca Alessia dalla Sardegna, con sua sorella Lina: sorridenti e desiderose di portarsi a casa il premio più alto, hanno cominciato la loro scalata. L’invenzione di stasera è a dir poco esilarante: il "pastamontagna", nient’altro che un normale passamontagna ricoperto di rigatoni che De Martino ha subito indossato. I primi sei tiri eliminano i 100mila euro e i 10mila, ma anche il "pastamontagna": Alessia arriva alla prima chiamata del Dottore con più pacchi blu. La prima mossa? Il cambio. Forse per scaramanzia, la concorrente cede il suo 17 per il 3 e fa bene: c’era Gennarino all’interno. La prima offerta vera e propria è di 22mila euro, ma Alessia rifiuta avendo ancora i 75, i 200 e i 300mila euro. Arriva Martina Miliddi che balla Rihanna e la partita prosegue.

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Finale amaro per Alessia: la partita prende una pessima piega

"Sento un’aria frizzante stasera", ha detto De Martino offrendo 42mila euro ad Alessia rimasta con tre pacchi blu e tre pacchi rossi tra cui spiccano i 200 e i 300mila euro, ma è bastato poco per far sì che il sogno da 200mila sfumasse. La partita è appesa a un filo: le due sorelle sarde restano con i 300mila euro e tre pacchi blu. Purtroppo la somma più alta è nel pacco della Campania: "signor notaio è una vergogna!", dice Ballerina. Per la seconda volta di seguito, infatti, la concorrente ha beccato la somma più alta nel suo pacco pescando tra i rulli a disposizione prima dell’inizio della puntata. Alla Regione Fortunata sceglie la Toscana dove ha studiato, ma purtroppo non è la scelta che le avrebbe permesso di vincere 100mila euro. Restano Liguria e Abruzzo, la seconda regione scelta da Alessia, ma purtroppo niente da fare. La puntata finisce con l’esito peggiore che potesse esserci per la sorridente Alessia dalla Sardegna. Il momento più alto della serata? La conduzione di Herbert Ballerina e il suo inutile "pastamontagna".

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