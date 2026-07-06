Affari Tuoi, cancellata la puntata di stasera 6 luglio tra polemiche e ascolti flop: quando torna in onda De Martino Il gioco dei pacchi si avvia verso il finale di stagione tra continui cambi di programmazione, la pressione de La Ruota della Fortuna e un calendario sempre più altalenante.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Nuovo stop per Affari Tuoi. Anche questa sera, lunedì 6 luglio, il popolare game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino non andrà in onda perché la rete lascerà spazio ai Mondiali di calcio 2026, che continuano a modificare il palinsesto della prima serata. Una situazione ormai diventata abituale nelle ultime settimane e che accompagnerà la trasmissione fino alla conclusione di questa stagione, già confermata per il ritorno in autunno.

Affari Tuoi salta stasera 6 luglio, su Rai 1 c’è Portogallo-Spagna

Dopo i grandi investimenti fatti dalla Rai per assicurarsi i diritti sulla messa in onda dei Mondiali, era inevitabile che la rete del servizio pubblico puntasse tutte le sue carte sui match in diretta, anche quando questo significa sacrificare un appuntamento di punta dei palinsesti, che negli ultimi mesi aveva superato le più rosee aspettative. La copertura del torneo calcistico ha la priorità, e nelle serate dedicate alle partite prende inevitabilmente il posto del consueto appuntamento con Affari Tuoi. Dopo il TG1 delle 20.00, infatti, non andrà in onda il gioco dei pacchi, ma l’atteso scontro tra Portogallo e Spagna, valida per gli ottavi di finale della competizione. Dopo un mese dicancellazioni, repliche e continui cambi di palinsesto, anche per i fan più fedeli del programma diventa difficile tenere il passo con De Martino, con una messa in onda è diventata decisamente irregolare, questo potrebbe portare ad una chiusura di stagione da dimenticare per il game show, lontano dai fasti di alcuni mesi fa, in cui superava anche Canale 5. Questa alternanza tra messa in onda e cancellazione continuerà ancora a lungo. Ecco cosa aspettarci da Affari Tuoi questa settimana:

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Lunedì 6 luglio: non in onda per i Mondiali;

Martedì 7 luglio: in onda;

Mercoledì 8 luglio: in onda;

Giovedì 9 luglio: non in onda per i Mondiali;

Venerdì 10 luglio: in onda;

Sabato 11 luglio: in onda;

Domenica 12 luglio: non in onda per la finale dei Mondiali.

De Martino e la crisi prima del finale del 19 luglio accanto ai Mondiali

La stagione del programma si concluderà sabato 19 luglio, quando andrà in onda l’ultima puntata prima della pausa estiva. Un finale che arriva però in un contesto molto diverso rispetto a quello vissuto nei mesi precedenti, con una programmazione inevitabilmente spezzettata che ha finito per condizionare anche il rendimento negli ascolti. Da gennaio 2026, infatti, Affari Tuoi aveva progressivamente recuperato terreno nel confronto con La Ruota della Fortuna. Il gioco di Rai 1 era riuscito a riaprire la sfida grazie a una fase particolarmente positiva, favorita anche dall’ingresso nel cast di Martina Miliddi e dal sempre più importante supporto di Herbert Ballerina, elementi che avevano contribuito a rinnovare il ritmo e la leggerezza della trasmissione. Nell’ultimo mese, però, lo scenario è cambiato sensibilmente. La programmazione a singhiozzo, con numerose serate saltate per lasciare spazio ai Mondiali, ha inevitabilmente penalizzato la fidelizzazione del pubblico. Di conseguenza La Ruota della Fortuna è tornata a imporsi con un margine piuttosto netto negli ascolti, sfruttando una collocazione stabile e senza interruzioni. La puntata del gioco dei pacchi in onda ieri, domenica 5 luglio, ha rimediato appena il 20,5% di share contro il 24,8% della Ruota della Fortuna, ma è un trend al ribasso consolidato ormai da settimane. Tra l’altro, ieri sera Affari Tuoi è stato anche bersagliato dalle critiche sul wèb perché la puntata trasmessa era la replica di una partita già vista in Tv lo scorso marzo (QUI i dettagli)

Insomma, si tratta di un finale di stagione decisamente particolare per il programma di Stefano De Martino, che nelle prossime due settimane dovrà convivere ancora con gli impegni sportivi di Rai 1 prima di salutare il pubblico. La speranza della trasmissione è quella di ripartire in autunno con una programmazione finalmente regolare, condizione che nei primi mesi del 2026 aveva permesso al format di rilanciarsi e tornare competitivo nella sfida dell’access prime time.

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