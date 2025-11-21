Affari Tuoi rischia di saltare, rivolta social: "Non se ne può più!" Cosa sta succedendo Caos sul web con i messaggi di fuoco dei fan del game show di Stefano De Martino: cosa sta succedendo

Social in rivolta per l’ennesimo appuntamento a rischio con Affari Tuoi. E non importa se il motivo per cui la puntata di venerdì 21 novembre del game show di Rai Uno guidato da Stefano De Martino sia alla fine solo slittato di un’ora per la nuova ossessione nazionale, ovvero una partita di tennis, e per la precisione il match di Flavio Cobolli in Coppa Davis, perchè i fan del gioco dei pacchi, davanti al rischio di non vedere la nuova puntata del loro programma preferito non ascoltano ragioni e riempiono i social, in particolare "X" di commenti di fuoco contro la Rai soprattutto, ma anche contro il tennis e l’universo mondo, tanto sono furiosi.

Affari Tuoi salta, tempesta di commenti furiosi sul web

I messaggi di fuoco hanno tutti come tema centrale, la scelta (obbligata) della Rai di spostare il game show dell’access di Rai Uno per far spazio al match della nazionale italiana di tennis. "Come al solito finirà che non vedremo Affari tuoi. RaiUno comincia a rompere parecchio", scrive un utente su X., e ancora: "Per qualunque motivo tolgono Affari tuoi?"

"Che p**le sto tennis ,e non fa affari tuoi capita spesso ultimamente!"; "Una volta la nazionale, una volta è il tennis mamma mia non se ne può più, ma la rai ha il canale sportivo sul digitale terrestre ma non la può trasmettere da lì?" si domanda un altro.

"Cobolli spicciate che vogliamo vedere AffariTuoi!", intima una telespettatrice nella speranza che il match davvero infinito (oltre 3 ore) dell’azzurro si concluda presto. Ma la maggior parte degli utenti chiedono che la partita trovi un altra collocazione in palinsesto: "Tennis di SERIE B ci deve privare del nostro programma preferito", scrive un utente. "Ma non si può mettere da un altra parte il tennis ?ma chi se ne frega del tennis?" si chiede un altro fan del gioco dei pacchi e di Stefano De Martino, e qualcuno si prende la briga di rispondere e dare una spiegazione chiara e concreta della scelta della Rai: "Per tutti i "pacchisti" che scriveranno "ma non possono mandare il tennis su Rai 2 o Rai Sport?" NO. Non possono. Nell’accordo Rai-Fitp è imposta la diretta su Rai 1".

Naturalmente non mancano riferimenti alla concorrenza, quella di Gerry Scotti e della Ruota della Fortuna.

"Esiste anche rai sport… Fortunati i telespettatori della Ruota. RaiUno "maltratta" i telespettatori di Affari Tuoi" scrive un utente.

"L’Italia manda in tilt Rai 1: partita infinita quella di Cobolli e manca ancora il doppio. Nel frattempo saltano TG1 e Affari Tuoi. E dall’altra parte Scotti gongola con La Ruota Della Fortuna", scrive un altro. La conclusione per tutti è comunque quella che twitta un altro utente: "stasera è una tristezza senza Affari tuoi".

E mentre loro si lamentano, dopo oltre tre ore di un match massacrante Flavio Cobolli e l’Italia del tennis conquistano la finale della Coppa Davis. Dopo il trionfo e dopo un Tg1 flash, parte Affari Tuoi.

