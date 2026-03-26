Affari Tuoi, De Martino cancellato (ma la Rai farà ascolti record): perché salta la puntata La corsa verso il Mondiale 2026 stravolge l’access prime time di Rai 1 e potrebbe fermare il gioco dei pacchi per due serate decisive.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Affari Tuoi salta una puntata. Questa sera – giovedì 26 marzo – Rai 1 cambierà il suo palinsesto per lasciare spazio a un appuntamento che tiene con il fiato sospeso milioni di tifosi: la semifinale dei play-off per l’accesso ai Mondiali 2026 tra Italia e Irlanda del Nord. Una scelta che comporterà lo stop del gioco dei pacchi di Stefano De Martino, pronta a cedere il testimone al grande calcio.

Affari Tuoi, salta la puntata del 26 marzo: perché non va in onda

Giovedì 26 marzo alle ore 20.45, allo Stadio di Bergamo, andrà in scena la semifinale del Percorso A della zona europea: l’Italia, inserita in prima fascia in fase di sorteggio, sfiderà l’Irlanda del Nord, ripescata per gli spareggi grazie alla Nations League. Un appuntamento troppo importante per non occupare la prima serata della rete ammiraglia, che trasmetterà il match in diretta tv su Rai 1 HD e in streaming su Rai Play.

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La conseguenza è chiara: Affari Tuoi non andrà in onda. Il programma simbolo dell’access prime time si prende una pausa forzata per lasciare spazio alla partita. Quando c’è di mezzo una qualificazione mondiale, la televisione si adegua e si compatta attorno all’evento, trasformando la serata in un rito collettivo.

Su Rai 1 la sfida Italia-Irlanda del Nord

Gli azzurri devono vincere il match per poi andare a giocarsi il tutto per tutto in casa della vincente di Galles-Bosnia Erzegovina nella finale che metterà in palio il pass per la rassegna iridata. È una gara che arriva a meno di 100 giorni dall’inizio dei Mondiali 2026 e che rappresenta la sfida più grande dell’anno. Si procede per ordine, con la semifinale da affrontare davanti al pubblico di Bergamo, chiamato a spingere la squadra in una notte che si preannuncia tesa. L’unico indisponibile è Chiesa, probabilmente sostituito da Cambiaghi del Bologna. Per il resto la Nazionale proverà a staccare il pass affidandosi ai suoi uomini migliori, senza rotazioni e senza calcoli, con qualche dubbio in difesa e a centrocampo ma con certezze offensive rappresentate dalla coppia Retegui-Kean.

Il possibile stop di Affari Tuoi il 31 marzo

Ma il calendario potrebbe riservare un’ulteriore sorpresa per il pubblico televisivo. In caso di vittoria contro l’Irlanda del Nord, l’Italia tornerà in campo il 31 marzo per la finale dei play-off contro la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina, una sfida da disputare fuori casa e che metterà in palio l’ultimo, decisivo pass per il Mondiale. Se gli azzurri dovessero superare la semifinale, anche quella sera Rai 1 darebbe priorità alla partita, determinando così un nuovo stop per Affari Tuoi. Due possibili sospensioni nel giro di pochi giorni.

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