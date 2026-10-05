Affari Tuoi, salta una nuova puntata: De Martino si ferma anche il 5 ottobre e altre due cancellazioni in arrivo Oggi 5 ottobre Affari Tuoi non va in onda: su Rai 1 spazio a Italia-Turchia, ma per De Martino sono già in arrivo altri due stop a novembre.

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Per Stefano De Martino la settimana comincia con una nuova puntata cancellata di Affari Tuoi. Anche questa sera, lunedì 5 ottobre, il gioco dei pacchi non accompagnerà il pubblico nell’access prime time di Rai 1: al suo posto arriva un altro appuntamento con la Nazionale. È l’ennesima cancellazione che interessa il game show in poche settimane e, soprattutto, non sarà l’ultima. Il calendario televisivo ha già fissato altri due appuntamenti destinati a interrompere del programma. Ecco perché.

Affari Tuoi salta lunedì 5 ottobre: arriva Italia-Turchia

Questa sera Rai 1 cambia ancora programma. Alle 20.45 è in programma Italia-Turchia, sfida della Nazionale valida per la Nations League, e la partita prende inevitabilmente il posto della consueta puntata di Affari Tuoi. Per De Martino si tratta dunque di un nuovo stop dopo una serie di cancellazioni concentrate nell’arco di pochi giorni. Il game show non era andato in onda il 25 settembre, quando Rai 1 aveva trasmesso Italia-Belgio, e aveva nuovamente lasciato spazio al calcio il 28 settembre, in occasione di Turchia-Italia. Un’altra puntata era saltata il 2 ottobre per Francia-Italia.

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Poi è arrivata una pausa di natura completamente diversa: ieri sera, domenica 4 ottobre, Rai 1 ha infatti rinunciato all’appuntamento con Affari Tuoi per dedicare la serata alle celebrazioni televisive per San Francesco d’Assisi, con Roberto Benigni protagonista di Francesco – Il Cantico e, a seguire, lo speciale Francesco, il Santo di tutti condotto da Giorgia Cardinaletti. Con Italia-Turchia si aggiunge quindi un’altra assenza a un periodo nel quale la programmazione del programma di De Martino è stata a dir poco irregolare.

Affari Tuoi senza pace: altri due stop a novembre

La partita di questa sera non rappresenta però l’ultimo ostacolo sul calendario. Gli impegni della Nazionale torneranno infatti a incidere sulla programmazione di Rai 1 anche nel mese di novembre. Il calendario della Nations League prevede Italia-Francia il 12 novembre e Belgio-Italia il 15 novembre. Si tratta di due appuntamenti serali con gli Azzurri che, salvo modifiche del palinsesto, porteranno a nuove cancellazioni di Affari Tuoi.

Ecco, dunque, le prossime date da segnare sul calendario: tre nuove serate in cui Affari Tuoi lascerà spazio alla Nazionale impegnata nel ritorno delle sfide di Nations League:

5 ottobre 2026 – Affari Tuoi non va in onda (al suo posto Italia-Turchia ).

– Affari Tuoi non va in onda (al suo posto ). 12 novembre 2026 – Affari Tuoi non va in onda (al suo posto Italia-Francia ).

– Affari Tuoi non va in onda (al suo posto ). 15 novembre 2026 – Affari Tuoi non va in onda (al suo posto Belgio-Italia)

Per De Martino significa quindi mettere in conto altre tre serate senza il consueto appuntamento con il gioco dei pacchi. Eppure, nonostante tutti questi stop, c’è una cosa che fa sorridere il prossimo conduttore del Festival di Sanremo: Affari Tuoi continua a crescere. Il programma ha recuperato il terreno perso durante la pausa estiva e ha ormai quasi del tutto colmato il gap accumulato con La Ruota della Fortuna durante la sosta estiva. Insomma, Rai 1 continua a togliere serate al suo game show, ma la rimonta di De Martino va avanti e la sfida con Gerry Scotti è tornata più aperta che mai.

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